Dal 2022 al 2025 il venditore ha tentato più volte di riparare il velivolo, senza successo. Alla fine l'acquirente si è rivolto al Tribunale di Modena, che gli ha dato ragione: dovrà riavere l'intera somma, più interessi e spese legali

Doveva portarlo in volo, ma per tre anni non è riuscito nemmeno a farlo decollare. Un uomo di Lavagna, in Liguria, ha speso 207mila euro per acquistare un elicottero che dal 2022 al 2025 è rimasto fermo nel piazzale del venditore, in provincia di Modena. Non sono serviti a nulla i continui tentativi di riparazione. Alla fine, l’acquirente ha deciso di rivolgersi al tribunale per riavere indietro i soldi.

I tre anni di riparazioni senza riuscire a decollare

Il velivolo è un Kiss 216 Msl, un elicottero ultraleggero dal peso di circa 300 chili, adatto anche a decollare e atterrare sulle piattaforme delle grandi imbarcazioni. Fin da subito, però, emergono problemi di funzionamento. La turbina e la ruota libera, due componenti fondamentali per il volo, non funzionano correttamente. Il venditore cerca di risolvere i guasti, sostituendo più volte i pezzi difettosi. Gli interventi proseguono fino al 2025, senza risultati. L’elicottero non lascia mai il piazzale dell’azienda. L’acquirente decide quindi di fare causa, chiedendo lo scioglimento del contratto e la restituzione dei soldi versati.

La decisione del giudice

A dargli ragione è stato il giudice Roberto Masoni, della seconda sezione civile del Tribunale di Modena. Per il magistrato è evidente che un elicottero incapace di volare sia «un bene inidoneo all’uso cui è destinato». Nella sentenza si richiama anche la documentazione prodotta dall’acquirente, che dimostra come i difetti fossero stati segnalati e come il venditore avesse tentato ripetutamente, senza successo, di eliminarli.

Il tribunale ha quindi disposto la risoluzione del contratto di compravendita, applicando l’articolo 1492 del codice civile, e ha condannato il venditore a restituire i 207mila euro, più interessi e circa 13mila euro di spese legali. La decisione è di primo grado.