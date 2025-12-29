Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Non c’è due senza tre: l’imprenditore Oliva riatterra (di nuovo) sulle piste da sci con l’elicottero. L’Enac gli sospende la licenza di volo

29 Dicembre 2025 - 16:50 Ugo Milano
embed
elicottero-sci-imprenditore-multato
elicottero-sci-imprenditore-multato
L'imprenditore bresciano ieri è tornato sul comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia, come due settimane fa

Lo ha rifatto, di nuovo: è atterrato ancora una volta con il suo elicottero sulle piste da sci ma l’Enac stavolta ha sospeso, in via cautelativa, la licenza di volo a Bortolo Giorgio Oliva l’imprenditore bresciano di 66 anni che ieri è tornato sul comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia, così come due settimane fa.

Tutti i precedenti

Oliva, 66 anni, è titolare della Olifer, l’azienda di laminati ereditata dal padre a Odolo (Brescia). Per la terza volta in un anno ieri ha deciso di andare a sciare e di usare, per raggiungere le piste, il suo elicottero. Lo ha fatto il 13 dicembre e ieri sul Maniva, mentre lo scorso aprile era atterrato vicino agli impianti sciistici di Madonna di Campiglio (e per quella volta si beccò una sanzione pecuniaria). La misura, «finalizzata alla tutela della sicurezza», si inserisce nel procedimento di sospensione già avviato da Enac lo scorso 18 dicembre, in relazione all’atterraggio avvenuto il 13 dicembre senza le necessarie autorizzazioni. Un’azione che, secondo l’Ente nazionale per l’aviazione civile, «ha comportato un pregiudizio per la flight safety e per l’incolumità delle persone presenti nella zona interessata dal sorvolo».

