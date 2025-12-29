Trovato morto in casa, sul divano. A Natale aveva denunciato la moglie, facendo scattare il codice rosso

Sul corpo del 72enne, cardiopatico, sarà disposta l'autopsia

Il 72enne Carlo Luigi Montalbetti è stato trovato morto sul divano di casa, da sua moglie sabato 27 dicembre, nella sua abitazione di via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla, a Milano. La donna ha allertato i servizi d’emergenza alle 5.15 del mattino. Ma restano ancora poco chiari i motivi del decesso del signor Montalbetti. Perché, secondo quanto ricostruito da Repubblica, il medico legale intervenuto nell’appartamento non ha ben chiare le cause. Sul corpo dell’anziano, all’altezza del petto, c’erano dei segni ma non ferite che potessero chiarire il quadro della situazione.

Le liti fra i due, la denuncia di lui

Sulla vicenda indaga la squadra mobile, coordinati dal pm Laura Bigliotti.I rapporti tra moglie e marito, sposati da vent’anni, non erano dei migliori, secondo quanto riferisce il quotidiano. Liti continue sentite nel vicinato. A novembre i poliziotti sono intervenuti per una lite domestica. Un mese dopo, quattro giorni prima di Natale, l’uomo aveva denunciato la moglie, una cinquantaduenne polacca, tanto che era stato subito attivato il codice rosso. Sul 72enne, cardiopatico, sarà disposta l’autopsia.