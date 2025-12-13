Atterra con l’elicottero sulla pista da sci, di nuovo: la nuova bravata dell’imprenditore. Per lui solo una multa: lo aveva già fatto pochi mesi fa

Giorgio Bortolo Oliva se l'è cavata con una multa di 2mila euro. Nel 2020 l'incidente aereo che gli costò un'accusa di omicidio colposo

Lo aveva fatto un anno fa, era stato multato e ora l’ha fatto di nuovo. Giorgio Bortolo Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, è atterrato sulle piste da sci del Maniva in elicottero. Dopo aver “parcheggiato” il velivolo direttamente sulla pista, per cui non aveva ricevuto le autorizzazioni, l’uomo ha indossato l’attrezzatura e si è messo a sciare. Dopo qualche discesa, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno identificato e multato.

Il precedente di aprile

Lo scorso aprile, l’imprenditore aveva preso il suo elicottero e si era reso protagonista della stessa infrazione, quella volta sulle piste del Grostè, nel comprensorio di Madonna di Campiglio. Il 66enne bresciano ha ammesso candidamente di non avere alcuna autorizzazione per atterrare oltre i 1.600 metri di quota, come impone la legge per motivi di sicurezza e tutela ambientale, e si è accontentato di cavarsela con una multa da 2mila euro. Pochi mesi più tardi, lo ha fatto di nuovo.

Il processo per omicidio colposo

Giorgio Bortolo Oliva è titolare della Olifer, una società che produce impianti di laminazione. Pilota esperto e grande appassionato di sci, è balzato per la prima volta agli onori delle cronache per un incidente aereo nel 2020. In quell’occasione, Oliva era in elicottero insieme all’amico e collega Alfredo Buda e si andarono a schiantare su un massiccio del Monte Rosa proprio mentre erano diretti a sciare. Dopo ore di ricerche, Buda fu trovato privo di vita, mentre Oliva era ferito, ma vivo. Per quella vicenda, il titolare della Olifer affrontò un processo con l’accusa di omicidio colposo e patteggiò una pena di otto mesi.

In copertina: foto di repertorio (EPA/Urs Flueeler)