Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliFamiglia nel boscoUcraina
ATTUALITÀBresciaElicotteriLavoro e impresaLombardiaMulteSci alpino

Atterra con l’elicottero sulla pista da sci, di nuovo: la nuova bravata dell’imprenditore. Per lui solo una multa: lo aveva già fatto pochi mesi fa

13 Dicembre 2025 - 17:24 Alba Romano
embed
elicottero-sci-imprenditore-multato
elicottero-sci-imprenditore-multato
Giorgio Bortolo Oliva se l'è cavata con una multa di 2mila euro. Nel 2020 l'incidente aereo che gli costò un'accusa di omicidio colposo

Lo aveva fatto un anno fa, era stato multato e ora l’ha fatto di nuovo. Giorgio Bortolo Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, è atterrato sulle piste da sci del Maniva in elicottero. Dopo aver “parcheggiato” il velivolo direttamente sulla pista, per cui non aveva ricevuto le autorizzazioni, l’uomo ha indossato l’attrezzatura e si è messo a sciare. Dopo qualche discesa, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno identificato e multato.

Il precedente di aprile

Lo scorso aprile, l’imprenditore aveva preso il suo elicottero e si era reso protagonista della stessa infrazione, quella volta sulle piste del Grostè, nel comprensorio di Madonna di Campiglio. Il 66enne bresciano ha ammesso candidamente di non avere alcuna autorizzazione per atterrare oltre i 1.600 metri di quota, come impone la legge per motivi di sicurezza e tutela ambientale, e si è accontentato di cavarsela con una multa da 2mila euro. Pochi mesi più tardi, lo ha fatto di nuovo.

Il processo per omicidio colposo

Giorgio Bortolo Oliva è titolare della Olifer, una società che produce impianti di laminazione. Pilota esperto e grande appassionato di sci, è balzato per la prima volta agli onori delle cronache per un incidente aereo nel 2020. In quell’occasione, Oliva era in elicottero insieme all’amico e collega Alfredo Buda e si andarono a schiantare su un massiccio del Monte Rosa proprio mentre erano diretti a sciare. Dopo ore di ricerche, Buda fu trovato privo di vita, mentre Oliva era ferito, ma vivo. Per quella vicenda, il titolare della Olifer affrontò un processo con l’accusa di omicidio colposo e patteggiò una pena di otto mesi.

In copertina: foto di repertorio (EPA/Urs Flueeler)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Cortina, demoliscono la sua casa a colpi di ruspa mentre è in tribunale per fermarli: «Ormai abbiamo iniziato»

2.

Mostro di Firenze, la suora di Pacciani svela un documento inedito con i nomi della «squadra della morte»: «Lui solo un incidente di percorso»

3.

Litiga con la moglie e corre dai carabinieri a consegnare cocaina: «Arrestatemi, altrimenti passo un guaio»

4.

Roma, morto il detenuto Francesco Valeriano, massacrato di botte nel carcere di Rebibbia

5.

Il giallo del convento venduto a un decimo del suo valore a Genova: «È una truffa»

leggi anche
federica brignone olimpiadi
SPORT

Federica Brignone è tornata, la campionessa gareggerà alle Olimpiadi dopo un recupero lampo dall’infortunio: «Sarà anche portabandiera»

Di Alba Romano
ESTERI

Va a sciare fuoripista e provoca una valanga, l’azzardo sulle alpi svizzere: le immagini dalla sua bodycam – Il video

Di Alba Romano
federica brignone olimpiadi sci
SPORT

Federica Brignone, la paura della madre sul ritorno per le Olimpiadi: «Spero che smetta: rischiava di perdere la gamba» 

Di Ugo Milano
matilde lorenzi
SPORT

Matilde Lorenzi, indagati il responsabile sicurezza e uno dei tecnici della squadra di sciatori: l’ipotesi è di omicidio colposo

Di Ugo Milano