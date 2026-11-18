Nell’informativa a Montecitorio il ministro della Difesa traccia la linea: «La distinzione tra conflitto convenzionale e ibrido non regge più»

L’integrazione totale tra difesa tradizionale e cyberspazio, oltre sei miliardi di euro per contrastare le minacce ibride e una stretta sulle grandi piattaforme digitali, chiamate a rispondere della manipolazione dei dati e dell’opinione pubblica. Con questi punti, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interviene durante l’informativa alla Camera dedicata alla guerra ibrida, tracciando una linea ben precisa di come i governi dovrebbero agire.

Quante sono le risorse per difenderci dalla minaccia ibrida

Respingendo le critiche su un presunto calo dell’attenzione da parte del dicastero, il ministro ha snocciolato i numeri della programmazione finanziaria. «Le risorse per difenderci dalla minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019 e nel 2025 sono salite a 557 milioni, più che quadruplicate» spiega Crosetto. Lo sguardo è però rivolto al futuro: per il triennio 2026-2028 «programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente». Mentre sul lungo periodo lo stanziamento complessivo supererà i 6 miliardi, arrivando a 7 miliardi se si include la quota del programma G-Cap (l’iniziativa tra Italia, Regno Unito e Giappone per il caccia di sesta generazione), «che è dedicata esclusivamente a queste tecnologie e allo sviluppo delle tecnologie di questo tipo» afferma il ministro.

Perché per Crosetto «la guerra è una sola»

Sul piano strategico, Crosetto avverte che i confini tra i diversi ambiti militari sono ormai superati, citando l’esempio del conflitto ucraino. «La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge. – sostiene – La trincea, i droni, i satelliti, le reti e il cyber sono la stessa guerra». Specificando che «continuiamo a ricevere energia attraverso gasdotti e oleodotti, e materie prime via mare attraverso stretti che sono diventati aree di crisi», secondo il ministro «la guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta».

Come il ministro vorrebbe intervenire nelle piattaforme digitali

Nell’informativa è stato infine dedicato spazio al tema dell’informazione e all’influenza digitale. Secondo Crosetto, «l’autocrazia contorna i social in casa propria e usa i nostri, aperti, per condizionare il dibattito e la nostra evoluzione di pensiero». Da qui l’appello per un intervento regolatorio più incisivo, coordinato a livello europeo e con gli alleati internazionali. «Le regole europee sui servizi digitali ci sono, ma vanno applicate con rigore» sottolinea il ministro, puntando il dito contro i giganti del web.

«Chi guadagna miliardi con i social non può disinteressarsi degli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti e soprattutto dei minori», per questo Crosetto chiede «a chi fa miliardi coi social» di avere responsabilità di «come quei social possono influenzare, manipolare o raccogliere dati su di noi o sui nostri figli». Chiedendo una risposta comune con gli alleati, il ministro termina: «È un discorso difficile perché ormai sono più potenti degli Stati, ma dobbiamo iniziare a porci questo problema a livello nazionale, europeo e internazionale».