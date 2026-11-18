Il Cavaliere l’aveva denunciata per avergli chiesto ingenti somme di denaro in cambio del silenzio sulle cene ad Arcore. La Procura aveva sollecitato una condanna a 3 anni e 6 mesi. I legali della donna: «Pronti al ricorso in Appello»

Il Tribunale di Monza ha condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello e una delle frequentatrici delle serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. La donna era accusata di tentata estorsione ai danni dell’ex presidente del Consiglio, al quale avrebbe chiesto fino a un milione di euro. La Procura aveva sollecitato una condanna a tre anni e sei mesi. I legali della donna: «Pronti al ricorso in Appello»

La richiesta di un milione di euro a Berlusconi

Secondo la ricostruzione della Procura, inizialmente Berlusconi avrebbe versato a Rigato somme di denaro in modo «spontaneo e amicale». Dal 2016, però, la donna avrebbe cominciato ad avanzare richieste economiche sempre più insistenti. Durante un incontro a Villa San Martino, ad Arcore, sarebbe arrivata a chiedere prima 500mila euro, poi un milione. Una somma che, secondo Rigato, avrebbe dovuto risarcirla per i «danni d’immagine» e «le conseguenze economiche» subite dopo essere stata associata alle cosiddette Olgettine, gruppo del quale ha sempre negato di aver fatto parte. Dopo l’interruzione dei precedenti versamenti, la donna avrebbe anche minacciato di rivolgersi alla Procura di Milano.

I 5 figli di Berlusconi costituiti parte civile

Nel procedimento si sono costituiti parte civile i cinque figli di Berlusconi che, attraverso il loro legale Giorgio Perroni, avevano chiesto la condanna di Rigato e il risarcimento dei danni morali. «Berlusconi l’ha aiutata come ha fatto con tante altre, ma poi lei avanza richieste economiche spropositate», aveva sostenuto il legale.

La difesa di Rigato: i danni alla carriera televisiva

Di tutt’altro avviso la difesa, che aveva chiesto l’assoluzione. Secondo gli avvocati Stefano Gerunda e Corrado Viazzo, Rigato si era convinta che l’accostamento alle Olgettine le avesse compromesso la carriera televisiva, impedendole di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Berlusconi, consapevole delle conseguenze che la vicenda aveva avuto sulla sua vita, avrebbe per questo deciso di aiutarla economicamente. La sentenza del Tribunale di Monza è stata accolta con soddisfazione dai legali della donna. «Non è andata male per niente», ha commentato Viazzo dopo la lettura del dispositivo.

Il collegio ha riconosciuto a Rigato le attenuanti generiche, condannandola a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale. Il risarcimento dei danni sarà invece quantificato in sede civile. «Considerato che si trattava dell’ex presidente del Consiglio, la pena è equilibrata», ha aggiunto Viazzo, secondo il quale il riconoscimento delle attenuanti dimostra che i giudici hanno tenuto conto dei rapporti tra Berlusconi e le frequentatrici delle sue serate. La difesa ha annunciato l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado.

Foto copertina: ANSA | Combo Giovanna Rigato e Silvio Berlusconi