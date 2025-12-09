«Rigato lo minacciava»: la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

La testimonianza della modella russa è arrivata nell’ambito del processo che vede imputata Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello

La modella russa Raissa Skorkina, considerata una delle cosiddette “Olgettine”, ha confermato davanti al Tribunale di Monza l’esistenza di un presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La sua testimonianza è arrivata in videocollegamento dall’ambasciata italiana in Thailandia, nell’ambito del processo che vede imputata Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello. Secondo l’accusa, Rigato avrebbe chiesto all’ex premier un milione di euro — dopo una richiesta iniziale di una casa — minacciando in caso contrario di rilasciare dichiarazioni «pregiudizievoli» ai pubblici ministeri. Una ricostruzione che Skorkina ha ribadito: «Rigato lo minacciava», ha detto davanti ai giudici, affiancata dal suo avvocato, Mirko Palumbo.

La relazione con Berlusconi: «Quattro anni insieme»

Skorkina ha anche ripercorso i suoi rapporti con Berlusconi, raccontando di averlo conosciuto nel 2005 durante un concorso di bellezza a Porto Cervo. Da lì, ha sostenuto, sarebbe nata una relazione durata circa quattro anni, nonostante entrambi fossero sposati. «Lui era geloso e non voleva che io lavorassi o facessi carriera. Così facevo la casalinga e lui si occupava delle mie necessità», ha dichiarato. La modella ha inoltre affermato di non aver mai partecipato a feste con altre ragazze e di non sapere nulla in merito.

La posizione della difesa

Al termine dell’audizione, l’avvocato Palumbo ha sottolineato la correttezza delle procedure: «L’esame si è svolto con la massima trasparenza», ha detto, ricordando che la sua assistita ha confermato quanto già dichiarato ai magistrati di Milano. Il tentativo di estorsione, secondo il legale, sarebbe consistito nella minaccia di rivolgersi ai pm con dichiarazioni «peraltro prive di fondamento» se Berlusconi non avesse acconsentito alle richieste economiche.

Le accuse a Giovanna Rigato

Rigato è accusata di aver tentato di ottenere denaro lamentando i presunti danni d’immagine derivanti dal suo coinvolgimento nei vari procedimenti giudiziari e l’interruzione dei contributi economici che aveva ricevuto in passato. L’episodio contestato risalirebbe a un incontro del 2016 a Villa San Martino, ad Arcore. Intanto, il dibattimento è stato aggiornato a marzo, quando saranno ascoltati i testimoni della difesa. Tra i nomi indicati potrebbe comparire anche quello di Karima El Mahroug, conosciuta come Ruby, già protagonista di altri procedimenti legati alle vicende giudiziarie dell’ex premier.