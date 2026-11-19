L'inchiesta di Roberta Rei e Angelo De Luca. La pista dei pusher romani e l'Oss che cede scatolette da una clinica privata della Capitale

«Da qualche giorno tutti i giornali italiani titolano: “Nuovo furto di fentanyl a Roma, rubate 50 fiale da una clinica privata”. Ebbene, 49 di quelle fiale di cui tutti parlano, e che avrebbero potuto anche uccidere, le abbiamo trovate noi e tolte dal mercato illegale». Inizia così il lancio sui social del servizio andato in onda per Le Iene, a cura di Roberta Rei e Angelo De Luca. Rei ha seguito una sua pista, sotto indicazioni di tossicodipendenti di vecchia data.

«Si pensano che nell’eroina c’è il fentanyl, invece è eroina pura», si giustifica il pusher, indicato dai tossicodipendenti sentiti da Le Iene. Le dosi sono state fatte analizzare dal centro antiveleni di Pavia. Nelle quattro dosi compare in realtà eroina in basse dosi mentre il resto è taglio di altre sostanze come paracetamolo e caffeina. In realtà però, spiega Rei, il fentanyl viene sniffato dallo stato di polvere, scaldato e inalato. Rei riesce a trovare qualcuno, nella rete dei pusher, che l’ha in stato liquido. Un solo piccolo quantitativo da una fiala se non usato in ambito ospedaliero, può comunque condurre a overdose e morte. Ma perché allora sono state rubate delle fiale con fentanyl liquido che non può esser riconvertito in polvere? Le Iene sono entrate in casa di uno spacciatore che aveva acquisito il prodotto a suo dire pensando al boom del consumo negli Usa. Sul tavolo ci sono le fialette, tutte provenienti da materiale etichettato come sanitario, destinato quindi all’uso ospedaliero.

Lo spacciatore ingannato, che cede le fiale a Le Iene

«Ho conosciuto la droga a 12 anni, ho 60 anni qualcosa l’avrò imparata dalla vita», gli spiega un amico del pusher presente in casa. Ma né lui, né chi è presente in quella casa sa a cosa sta andando incontro in caso di smercio. Hanno sì le scatole di Fentanyl liquido, ma non ne conoscono gli effetti, né paradossalmente in che modalità e quantitativi venderle. Chi gliele avrebbe procurate è un Oss che è venuto in contatto con il pusher per chiedergli un quantitativo di cocaina. «Guarda se ti può interessare io avrei delle fiale di Fentanyl», gli avrebbe proposto il dipendente. Il prezzo: venti euro alcune scatole, per un po’ di cocaina. Uno scambio. «Pensavo che con queste si potesse ricavare qualcosa», spiega lo spacciatore a Rei. Ma sono fiale e in quanto tali difficili da piazzare sul mercato. Un po’ preso dai sensi di colpa per la sostanza e per la paura di conseguenze il quantitativo viene ceduto tutto a Le Iene.

Ti potrebbe interessare Gratis nelle farmacie lo stick che rileva la droga dello stupro nel drink. Iniziativa in vista del 25 novembre

Il lotto preso da Le Iene proviene da una clinica privata

Le Iene si fanno dare dal pusher una sorta di identikit dell’Oss. E danno il materiale alla polizia. Il lotto di fentanyl non proviene però dall’ospedale israelitico. Ma da una clinica privata. Le Iene ci vanno e quello che succede varcata la soglia ha dell’incredibile: due infermieri discutono tra loro per il forte odore di cocaina nell’area. Salendo in un ascensore con uno dei due Rei riesce a farlo parlare. «Una volta in una clinica è successo che un dottore vai a comprare la droga», gli racconta. E spiega che se lo stipendio non basta si arrotonda: rubando. Quella andata in onda è la prima parte dell’inchiesta de Le Iene, nella prossima puntata sarà trasmessa la seconda parte.