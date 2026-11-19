La decisione della Cassazione sul noto oftalmologo ed ex medico della Virtus Bologna. Condannato per aver ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo nell'ottobre 2021 con un mix letale di Sevoflurano e Midazolam. Regge l'impianto accusatorio tra movente passionale ed economico, indizi informatici e prove tossicologiche

È definitivo l’ergastolo per Giampaolo Amato, 66 anni, noto oftalmologo ed ex medico della Virtus Bologna. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso della difesa, accogliendo la richiesta della Procura generale e rendendo inappellabile la condanna per il duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata (62 anni) e della suocera Giulia Tateo (87 anni), uccise nell’ottobre 2021 con un mix letale di farmaci: l’anestetico ospedaliero Sevoflurano e la benzodiazepina Midazolam.

Durante la requisitoria, il procuratore generale Simone Perelli aveva definito la sentenza d’appello una «decisione inattaccabile» poiché «affronta con dovizia tutti i profili», sottolineando come fosse stata accertata la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio: «Il duplice omicidio nella mente di chi lo ha ideato doveva essere perfetto, voleva chiudere con il suo passato eliminando chi poteva essere d’ostacolo».

Le due morti sospette a distanza di tre settimane

La vicenda inizia nell’autunno del 2021 in uno stabile residenziale di via Bianconi, a Bologna. Il 9 ottobre Giulia Tateo muore nel sonno nel proprio letto, apparentemente per cause naturali. Ventidue giorni dopo, la mattina del 31 ottobre, tocca alla figlia Isabella Linsalata, anch’ella medico nel reparto di Oculistica dell’ospedale Maggiore. A trovarla senza vita è proprio Amato — che da mesi viveva al piano terra dopo la separazione causata da una sua relazione extraconiugale — allertato dalla cognata Anna Maria e dalle amiche, preoccupate perché Isabella non rispondeva al telefono.

Di fronte a due decessi così ravvicinati, è il figlio della coppia, Nicola (medico specializzando), a proporre per primo l’autopsia sulla madre nel timore di una patologia congenita ereditaria. L’esame tossicologico ribalta però lo scenario, rivelando la presenza del mix di Sevoflurano e Midazolam. Successivamente, la riesumazione della salma di Giulia Tateo farà emergere tracce delle stesse identiche sostanze anche nel corpo dell’anziana.

Il doppio movente: la relazione extraconiugale e l’eredità

Secondo i giudici di merito, Amato aveva un movente complesso ma definito «inscalfibile». Sul piano personale, da tre anni intratteneva una relazione con una donna di trent’anni più giovane che lo pressava affinché lasciasse la moglie. Schiacciato però «dal condizionamento dell’intero apparato familiare nonché della disapprovazione dell’ambiente sociale e religioso di riferimento», non era mai riuscito né a mantenere le promesse fatte all’amante né a troncare la storia come assicurato alla moglie.

A questo si affiancava un movente economico: il patrimonio immobiliare della famiglia era fortemente sbilanciato a favore di Isabella Linsalata. Eliminando sia la moglie che la suocera, Amato avrebbe ereditato una quota rilevante di beni (pur da dividere con i figli), conquistando la libertà personale senza compromettere il legame con loro. Una ricostruzione contestata dalla difesa, che ha evidenziato come il medico avesse rinunciato a parte dell’eredità subito dopo il decesso della moglie, quando già circolavano i primi sospetti.

Una famiglia spaccata in aula

Arrestato nell’aprile 2023 (e raggiunto pochi mesi dopo da una seconda ordinanza per la morte della suocera), Amato ha diviso l’opinione pubblica bolognese e la stessa cerchia familiare — «una famiglia perbene trascinata in una storia orribile», l’aveva definita la pm Morena Plazzi. La sorella della vittima Anna Maria Linsalata e lo zio Nicola Tateo si sono costituiti parte civile. Già un anno prima della morte, preoccupate per improvvisi episodi di narcolessia e confusione mentale (culminati in un tamponamento), la sorella e le amiche avevano convinto Isabella a fare delle analisi delle urine, scoprendo massicce dosi di benzodiazepine. La donna aveva confidato loro il sospetto che gliele somministrasse il marito nelle tisane serali per poter uscire indisturbato con l’amante, implorandole però di tacere per evitare scandali. Anna Maria aveva persino conservato di nascosto una bottiglia di vino bevuta dalla sorella durante una cena con Amato in cui era apparsa quasi incosciente: analizzata dai Ris due anni dopo, conteneva tracce di benzodiazepine.

La difesa dei figli

A sorpresa, i due figli della coppia, Nicola e Anna Chiara, si sono schierati apertamente al fianco del padre, avallando la tesi difensiva secondo cui Isabella, provata dal tradimento, fosse diventata dipendente dagli psicofarmaci al punto da perdere il controllo delle assunzioni. Una versione respinta dalle parti civili, che hanno ricordato il profilo di donna solare, religiosa e medico scrupoloso.

Gli indizi informatici e la prova scientifica

Pur trattandosi di un processo indiziario privo di una «pistola fumante», l’impianto accusatorio ha retto in tutti e tre i gradi di giudizio grazie alla convergenza di elementi tecnici e scientifici. Sui computer e telefoni del medico sono state trovate ricerche mirate sugli effetti di Sevoflurano e Midazolam, nonostante in interrogatorio avesse negato di conoscerli. Inoltre, i dati dell’app Salute del suo smartwatch hanno registrato sette rampe di scale salite nella notte della morte della suocera: quella sera Amato (che aveva negato di essere salito al piano superiore) era l’unico presente nello stabile, poiché moglie, figlia e cognata erano fuori città e il figlio era dalla fidanzata. La difesa ha provato a giustificare quei dati ipotizzando spostamenti tra il piano ammezzato e il garage, senza convincere le corti.

L’impossibilità del suicidio o dell’errore

Il Sevoflurano è un anestetico volatile ospedaliero, difficile da reperire e da somministrare per inalazione, che provoca la perdita di coscienza in pochi secondi. Isabella non avrebbe avuto il tempo fisico di assumere il farmaco, occultare boccette, garze o flaconi (mai ritrovati in casa né durante i soccorsi né nelle perquisizioni successive) prima di accasciarsi. Ancor più inspiegabile, per la difesa, restava la presenza dello stesso anestetico nel corpo dell’anziana suocera, ritenuta dai periti incompatibile con un intervento chirurgico affrontato mesi prima.