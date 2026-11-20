Dopo anni di carcere per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, la 64enne racconta la sua nuova vita a Dritto e Rovescio. Ora vuole ricominciare, senza rancore, e recuperare il tempo perso con la famiglia

«Dopo 14 anni non mi sembra neanche vero», così Monica Busetto racconta a Dritto e Rovescio la sua nuova vita, a poco più di una settimana dalla sua scarcerazione. La donna, condannata per l’omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio, viene assolta venerdì scorso, dopo 14 anni in carcere da innocente, dalla Corte d’appello di Trento. Oggi ha 64 anni e racconta di aver aspettato a lungo questo momento, senza mai perdere la speranza. «Sapevo che un giorno o l’altro sarebbe finita tutta questa storia. Ho ancora tanta voglia di vivere», dice. Non prova rancore neanche nei confronti di Susanna Lazzarini, la donna che prima confessa l’omicidio e poi la coinvolge nel delitto. «Non penso a nulla. Non l’ho mai tanto pensata e non voglio pensare a lei neanche ora», spiega.

Perché era stata condannata

Monica Busetto era accusata di aver ucciso Lida Taffi Pamio, la sua vicina di casa in un condominio di via Vespucci a Mestre, nel pomeriggio del 20 dicembre 2012. La donna, di 87 anni, viene trovata morta nel suo appartamento, senza segni di effrazione, con oltre 40 coltellate e un cavo elettrico stretto intorno al collo. Circa due anni dopo, Busetto viene arrestata per delle possibili tracce di dna della vittima su una collanina d’oro sequestrata in casa sua. Una prova che porta, nel dicembre 2014, alla prima condanna.

Busetto, però, si è sempre dichiarata innocente e anche durante l’intervista a Dritto e Rovescio ribadisce di non aver avuto nulla a che fare con l’omicidio. «Ho sempre detto di non essere stata io, anzi, sono stata male quando ho saputo che era stata uccisa», racconta, aggiungendo che «se avessi sentito qualcosa quel pomeriggio, sarei intervenuta, ma stavo dormendo nel mio letto perché lavoravo su turni».

Il secondo omicidio in via Vespucci e l’inizio della svolta

Nel 2015, mentre Monica Busetto si trova in carcere, nello stesso condominio viene uccisa un’altra anziana. Per quell’omicidio viene subito arrestata Susanna Lazzarini, che confessa di aver anche ucciso Lida Taffi Pamio. Dopo la confessione, Busetto viene scarcerata, ma durante un altro interrogatorio Lazzarini cambia versione sostenendo che anche lei ha partecipato al delitto. Busetto viene così condannata di nuovo in appello.

Dopo diverse richieste di revisione del processo, la difesa può riesaminare la collanina d’oro su cui si basava la prima condanna. Riescono così a dimostrare differenze tra il gioiello sequestrato e quello appartenuto alla vittima, ma a mettere in discussione anche le tracce di Dna. Le prove che avevano portato alla condanna perdono così la loro forza e il 13 novembre arriva l’assoluzione della Corte d’appello di Trento.

L’inizio di una nuova vita

A poco più di una settimana dal ritorno in libertà, Monica Busetto racconta di non sapere ancora cosa farà, perché è passato troppo poco tempo e ora deve ricostruire la sua vita. «Ho tutto da ricostruire, una casa. Però ho una grande famiglia, per le mie nipoti, di 15 e 10 anni, sono un’estranea, ora voglio vederle crescere», spiega.

Nonostante gli anni trascorsi in carcere, Busetto racconta di conserva anche dei bei ricordi, soprattutto per il rapporto con le altre detenute, con cui si è sostenuta a vicenda. «Ho dato tanto alle ragazze. A loro davo io la forza, potevano essere le mie figlie», conclude.