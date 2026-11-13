Accolta la scarcerazione di Monica Busetto. Era accusata di aver ucciso la vicina nel 2012: «È tutto finito, dopo 13 anni è tutto finito»

La donna si trovava in carcere, ma la killer è un'altra donna. Accolta l'istanza di revisione dalla Corte d'appello di Trento

Monica Busetto è libera. La Corte d’appello di Trento ha accolto la richiesta di revisione, chiesta anche dalla procura generale di Venezia, del processo che l’aveva condannata a 25 anni per l’omicidio della vicina Lida Taffi Pamio. Era finita in carcere il 30 gennaio 2014, ormai quasi tredici anni fa. «È tutto finito, dopo 13 anni è tutto finito», ha commentato Monica dopo la lettura della sentenza. A marzo del 2016, dopo che Susanna Lazzarini aveva confessato quel delitto era stata scarcerata, ma il 18 novembre era arrivata la condanna all’ergastolo e il rientro in cella.

Per cosa era stata condannata

Monica Busetto, operatrice sanitaria che oggi ha 64 anni, era accusata di aver ucciso la 87enne Lida Taffi Pamio, sua vicina di appartamento in un condominio di via Vespucci a Mestre, nel pomeriggio del 20 dicembre 2012. La polizia l’aveva arrestata un anno dopo, sulla base di una prova ritenuta «regina»: il dna della vittima emerso da una collanina che gli agenti avevano trovato a casa sua. La Corte d’assise l’aveva dunque condannata nel dicembre 2014.

Le confessioni di Susanna Lazzarini

Tre anni dopo per lo stesso omicidio confessò la propria colpevolezza Susanna Lazzarini, arrestata per un altro caso simile. Per i primi tre interrogatori aveva giurato di aver fatto tutto da sola: era andata a casa della donna per rubare facendola distrarre, ma era stata scoperta e l’aveva massacrata colpendola in testa, strangolandola con un cavo della tv e poi pugnalandola con una decina di fendenti mortali. A luglio, però, al quarto interrogatorio, incalzata dagli inquirenti, aveva detto che era coinvolta anche Busetto: prima dicendo che l’aveva trovata in casa quando era entrata, poi che invece era stata la vicina che l’aveva sorpresa mentre accoltellava la vittima e l’avrebbe aiutata.