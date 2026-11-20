Gli inquirenti tornano a esaminare il duplice delitto di Rabatta del 1974. L'analisi scientifica degli oggetti affidata al genetista di Garlasco

Dopo il Dna tocca alla 127. 52 anni dopo il duplice omicidio di Rabatta nel Mugello, la procura di Firenze torna a esaminare i reperti. Con l’obiettivo di trovare il Dna del Mostro di Firenze attraverso una nuova analisi scientifica degli oggetti recuperati sulle scene dei delitti e conservati per decenni negli archivi giudiziari. Come riferisce La Nazione, l’inchiesta riparte dal delitto dell’estate 1974, quello di Pasquale Gentilcore, 19 anni, e della fidanzata Stefania Pettini, uccisi mentre si trovavano appartati nella campagna di Rabatta.

Il primo della serie

Si tratta del primo duplice omicidio attribuito al Mostro di Firenze, dopo quello del 1968 in cui morirono Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, episodio inizialmente ricondotto al cosiddetto clan dei sardi e per il quale è stato condannato in via definitiva il marito di Locci Stefano Mele. A coordinare il nuovo lavoro sono le sostitute procuratrici Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, affiancate da un gruppo di consulenti. Tra loro c’è il genetista forense Ugo Ricci, diventato noto al grande pubblico soprattutto per il suo lavoro sul delitto di Garlasco, che ha contribuito alla riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

La revisione dei reperti

La strategia punta a una revisione sistematica dei reperti, recuperati dagli scatoloni nei quali erano stati archiviati e rimasti a lungo senza ulteriori approfondimenti. I materiali vengono ora selezionati e sottoposti a verifiche per individuare eventuali tracce biologiche riconducibili all’autore degli omicidi. Tra gli oggetti tornati sotto esame ce ne sono anche alcuni provenienti dalla Fiat 127 di Gentilcore. In particolare, le fodere dei sedili dell’automobile, sulle quali potrebbe essere rimasto materiale biologico utile alle indagini.

L’analisi del Dna

La sorella della vittima ha messo a disposizione un campione di saliva, che potrà essere utilizzato per le comparazioni genetiche e per escludere eventuali profili riconducibili alla famiglia. Le nuove tecnologie consentono oggi di lavorare anche su quantità molto ridotte di materiale biologico, alimentando la speranza che reperti considerati per anni poco significativi possano offrire elementi inediti. Resta tuttavia da verificare se le tracce eventualmente recuperate siano sufficientemente integre e utilizzabili a distanza di oltre mezzo secolo.

L’altro delitto

Intanto Vieri Adriani, avvocato dei familiari delle vittime francesi uccise agli Scopeti nel 1985, ha riferito al quotidiano di aver chiesto circa un mese fa, per conto di due dei tre cugini ancora in vita di Stefania Pettini, di procedere a un prelievo e a un’analisi del Dna sui resti della giovane. La richiesta, ha spiegato il legale, ha ricevuto risposta negativa. L’accertamento sarebbe stato considerato sostanzialmente inutile, anche per l’assenza di persone attualmente indagate.

Le sentenze

La nuova revisione dei reperti si inserisce in una vicenda giudiziaria che, nonostante le sentenze definitive a carico di Mario Vanni e Giancarlo Lotti, condannati nell’ambito della cosiddetta pista dei compagni di merende, e la morte di Pietro Pacciani (in attesa dell’appello dopo che la Cassazione aveva annullato la sua assoluzione), continua a presentare interrogativi irrisolti. La ricerca di una traccia genetica rappresenta un nuovo tentativo di fare luce su una delle più oscure e controverse storie criminali italiane.