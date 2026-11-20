«Una sentenza che ci aspettavamo e non ci sorprende», dicono i legali. Il giovane era stato pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma.

È definitivo l’ergastolo per Gabriele Bianchi, accusato dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione accogliendo la richiesta della Procura generale e rigettando il ricorso dei difensori. I Supremi giudici avevano già fatto passare in giudicato la pena del carcere a vita per il fratello Marco, anch’egli accusato di omicidio aggravato.

«Una sentenza che ci aspettavamo»

«Una sentenza che ci aspettavamo e non ci sorprende. Per chi ha subìto questa drammatica condotta vi è una sentenza che pone fine per sempre alla pagina giudiziaria. La sofferenza rimane». Lo dice a LaPresse Domenico Marzi, avvocato della famiglia della vittima.

La ricostruzione dell’omicidio

Willy Monteiro Duarte, 21 anni, originario di Paliano (Frosinone), viene aggredito a Colleferro dopo essere intervenuto in difesa di un amico coinvolto in una lite. A colpirlo sono quattro giovani: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Gabriele lo colpisce con un calcio al petto e un pugno mentre tenta di rialzarsi. Anche gli altri tre partecipano al pestaggio, colpendolo ripetutamente anche quando è a terra. Willy muore poco dopo per le gravi lesioni riportate. I quattro vengono arrestati e accusati di omicidio volontario.