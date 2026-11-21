Quasi un'ora prima che l'ex fidanzato della vittima chiamasse al 118 dopo aver scoperto il cadavere di Chiara Poggi, in due avrebbero ricevuto la notizia con una telefonata in caserma a Vigevano. Il racconto dell'ex maresciallo dei carabinieri che per primo entrò nella villetta di Garlasco

Due carabinieri sarebbero stati avvisati già intorno alle 13 che a Garlasco, in via Pascoli, una ragazza era stata uccisa. La telefonata con cui Alberto Stasi diede l’allarme al 118 risale alle 13.49 di quel 13 agosto 2007, quindi circa 50 minuti dopo. La circostanza è ancora da verificare, ma riporta al centro del dibattito il ruolo dei militari intervenuti nella villetta di Chiara Poggi e alcune controversie che accompagnano da anni la ricostruzione delle prime attività investigative.

Cosa ha detto l’ex maresciallo Pennini sulla telefonata delle 13

Il tema è emerso durante la trasmissione «Storie Italiane» su Rai1, dove è intervenuto Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri di Vigevano. Pennini ha voluto precisare di non essere lui il militare che avrebbe ricevuto quella comunicazione anticipata, e ha contestato le accuse che, a suo dire, gli sono state rivolte sui social da quando il suo nome è stato associato alla vicenda. «Quando si fanno certe dichiarazioni poi uno si deve anche assumere la responsabilità di ciò che dichiara perché poi scatena un inferno sui social», ha affermato. Pennini respinge la ricostruzione e ricorda di non essere stato in servizio in quel momento. Chi abbia potuto fare quella telefonata finora non sarebbe stato mai accertato.

Dov’era Pennini e chi accompagnò Stasi in caserma

L’ex maresciallo ha spiegato di essere rimasto nell’abitazione fino alle 17 e di essere poi rientrato in caserma insieme all’ex luogotenente Marchetto, che indica come persona in grado di confermare la sua versione. «Meno male che c’è l’ex luogotenente Marchetto presente che può testimoniare il fatto che io fino alle 17 sono rimasto lì presso l’abitazione, sono tornato in caserma con lui, quindi non ho accompagnato Stasi in caserma», ha dichiarato. A portare il giovane sarebbero stati altri due colleghi. Con questa precisazione Pennini distingue le proprie responsabilità da quelle degli altri operatori presenti.

Qualcuno ha aperto l’auto di Stasi durante gli accertamenti

Un altro punto controverso delle prime indagini riguarda l’automobile di Stasi e la possibilità che qualcuno vi abbia avuto accesso mentre erano in corso gli accertamenti nella villetta. Pennini sostiene che, per quanto avvenuto sotto i suoi occhi, nessuno abbia rovistato nell’auto, ma non esclude che sia successo qualcosa mentre lui era dentro la casa e non poteva controllare l’esterno. «Non posso dire cosa sia accaduto, evidentemente se le portiere erano aperte della macchina, qualcuno le ha aperte, è innegabile», ha osservato. Secondo i suoi ricordi le chiavi erano in possesso di Stasi, circostanza che però non dimostra necessariamente che la vettura fosse chiusa. Ammette quindi che qualcuno possa aver aperto le portiere, senza però indicare chi, quando e perché.

Come si comportarono i primi carabinieri sulla scena del crimine

Pennini è tornato anche sulle condizioni in cui operarono i primi militari e sul rispetto delle procedure anti-contaminazione, tema delicato per il peso degli accertamenti scientifici nell’inchiesta. I primi due carabinieri arrivati, il sottufficiale Andrea Serra e il carabiniere Gaetano Muscatelli, entrarono nell’abitazione senza calzari, prima di scoprire il corpo di Chiara Poggi. Secondo l’ex maresciallo si trattò di una situazione limitata a quel primo intervento, quando non avevano ancora accertato la presenza del cadavere. Chi intervenne dopo avrebbe usato i dispositivi di protezione, sostituendo i calzari a ogni rientro dal cortile. Pennini ha richiamato anche la posizione di Marchetto, che sarebbe entrato indossando i calzari, ma senza guanti.