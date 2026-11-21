È successo nell'aula del Nuovo Galles del Sud al termine dell'ultimo intervento del liberale Jordan Lane. Davanti ai colleghi dell'emiciclo, il parlamentare ha estratto l'anello rivolgendosi alla fidanzata Natalie, seduta nella tribuna del pubblico

Un fuori programma ha trasformato un tradizionale discorso di commiato istituzionale in un momento decisamente romantico. Giovedì 19 novembre, nell’aula del Parlamento del Nuovo Galles del Sud, in Australia, il deputato liberale Jordan Lane ha chiuso il suo intervento di addio chiedendo in sposa la fidanzata Natalie, seduta nella tribuna del pubblico proprio sopra i banchi dell’emiciclo. «Forse non è convenzionale, ma quale scelta che valga la pena fare lo è mai?», ha esordito il parlamentare del collegio di Ryde prima di rivolgersi formalmente al presidente dell’Assemblea: «Signor Presidente, la mia ultima domanda da deputato di Ryde è per il mio grande amore, Natalie. Vuoi sposarmi?».

Come ha reagito lei alla proposta di matrimonio

Estratta dalla giacca la scatolina con l’anello, Lane ha atteso con il sorriso la reazione della compagna, visibilmente sorpresa ed emozionata in galleria. Ricevuto il consenso tra gli applausi dei presenti, il deputato ha strappato una risata a tutta l’aula con una battuta: «Vorrei che restasse agli atti dell’Hansard (il resoconto stenografico ufficiale, ndr) che ha detto sì. È anche una delle risposte più dirette mai date in questo luogo».

Ringraziata infine l’Assemblea per quello che ha definito «un privilegio assoluto», Lane ha lasciato il proprio scranno per avvicinarsi alla balaustra sotto la tribuna del pubblico, raccomandandosi scherzosamente con la futura sposa — «Non saltare e non far cadere l’anello» — prima di abbracciarla e infilarle il gioiello al dito tra gli applausi in piedi di colleghi e visitatori.