(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la facciata di Palazzo Chigi, sede del Governo, è stata illuminata con le scritte "Non sei sola, chiama il 1522" e "Contro la violenza sulle donne", accanto a un grande cerchio rosso. Il 1522 è il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24. Le immagini mostrano la facciata illuminata vista da piazza Colonna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev