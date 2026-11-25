Originaria del Trentino, si era trasferita a Bologna da pochi mesi per studiare Farmacia. A trovarla senza vita è stata la coinquilina. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso

Lunedì sera aveva detto alla coinquilina di avere forti dolori alla pancia. Per questo aveva deciso di andare a letto prima del solito. Elisa Turrini, 18 anni, è stata trovata senza vita nell’appartamento che condivideva con un’altra studentessa a Bologna, dove si era trasferita da pochi mesi per studiare alla facoltà di Farmacia. A dare l’allarme è stata proprio la coinquilina, ma quando sono arrivati i soccorsi per la ragazza non c’era più nulla da fare. Elisa avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 24 dicembre, alla vigilia di Natale.

La morte risalirebbe alla notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre. L’ipotesi è che Elisa sia stata colta da un malore mentre dormiva. La procura di Bologna ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Chi era Elisa Turrini

Originaria di Dro, in Trentino, Elisa viveva da circa un anno a Riva del Garda. Lo scorso giugno si era diplomata al liceo scientifico Andrea Maffei, dove aveva frequentato la sezione B. Poi il trasferimento a Bologna per iniziare gli studi all’Alma Mater. Come racconta il T Quotidiano, aveva scelto Farmacia per la sua passione per la chimica e le materie scientifiche, ma anche per la possibilità, una volta terminati gli studi, di lavorare a contatto con le persone.

Il dolore della famiglia e il ricordo dei professori

«Siamo distrutti», ha raccontato al T Quotidiano il nonno Romano Turrini, professore e storico molto conosciuto nell’Alto Garda. Elisa era figlia del fotografo Davide Turrini. La notizia della sua morte è arrivata anche tra i banchi del liceo che aveva lasciato appena cinque mesi fa. La scuola ha osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle lezioni. «Era una ragazza solare, empatica con tutti. Non la dimenticheremo mai», è il ricordo dei docenti e dei compagni di scuola raccolto dal quotidiano trentino L’Adige.