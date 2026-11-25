(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 "È un passo fondamentale nelle relazioni tra gli enti di estrazione governativa e le associazioni di categoria. L'obiettivo che abbiamo centrato è lavorare tutti assieme per far crescere le imprese, dare opportunità e lavorare come sistema Paese". Lo ha detto il presidente di Confapi Cristian Camisa a margine dell'evento "Mezzogiorno Protagonista", dedicato alla crescita e all'internazionalizzazione delle Pmi industriali del Sud, nella sede di Sace a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev