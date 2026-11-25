Tutti gli ostaggi liberati, un sequestratore ucciso. Sul rapimento l'ombra delle FARC: l'assalto al portavalori e l'esplosione in un'altra città

Un blitz delle forze di polizia colombiane ha fatto concludere il sequestro di 20 persone in un supermercato di Cartagena in Colombia. Il sequestro durava da 24 ore. Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha reso noto che tutti gli ostaggi sono stati liberati e uno dei sequestratori è rimasto ucciso. «Grazie a una straordinaria operazione congiunta tra la polizia nazionale e le forze armate, tutti gli ostaggi sono stati tratti in salvo», ha dichiarato de la Espriella.

Il sequestro

Gli ostaggi sono stati presi da un gruppo di uomini armati che si erano barricati in un punto vendita della catena “Exito”, dopo che la polizia aveva sventato il loro tentativo di assaltare un furgone portavalori proveniente da un centro commerciale. Le immagini diffuse da Reuters avevano mostrato un ingente dispiegamento di forze armate e di polizia, pesantemente armate, all’esterno del negozio nel quartiere La Castellana di Cartagena, città nota per il suo centro storico coloniale, meta di grande richiamo turistico.

«Tutte le nostre risorse umane, tecnologiche e specializzate sono state mobilitate, in un’operazione coordinata tra diverse agenzie, per proteggere i cittadini che si trovano ancora all’interno del negozio e garantire la loro liberazione in sicurezza», ha dichiarato la polizia sui social media. Le autorità non hanno fornito, al momento, dettagli sull’identità dei sequestratori né su quella degli ostaggi.

Il presidente

«Garantisco al popolo colombiano che libereremo queste persone», ha affermato De La Espriella. Le sue dichiarazioni sono giunte durante una visita alla città di Villavicencio, colpita nella notte da un attentato con autobomba che il governo ha attribuito a un gruppo di dissidenti delle ex FARC, i quali rifiutano l’accordo di pace del 2016. Sui social media sono circolate immagini che ritraggono alcune persone in ginocchio contro le vetrine del negozio, apparentemente con le mani legate. Da oltre 60 anni i gruppi ribelli in Colombia combattono contro il governo e contro formazioni paramilitari di destra – trasformatesi poi in bande criminali – in una guerra civile alimentata dal traffico di cocaina.

Le FARC

Un parziale sollievo è giunto con l’accordo di pace del 2016 tra il governo e il principale gruppo di guerriglia, le FARC. Ma le bande criminali mantengono un enorme potere e continuano a essere attivi gruppi ribelli minori. Un’esplosione, causata da un’auto, è avvenuta durante la notte vicino a uffici governativi a Villavicencio, capoluogo del dipartimento centrale di Meta, provocando 22 feriti; al momento non vi è stata alcuna rivendicazione. La maggior parte dei feriti ha riportato lesioni lievi, mentre una persona si trova in condizioni stabili dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico, ha dichiarato il sindaco Alexander Baquero Sanabria.

L’esplosione ha danneggiato circa 500 immobili, tra abitazioni ed esercizi commerciali, ha aggiunto. De La Espriella si è recato sul luogo dell’esplosione martedì. «Ai narcoterroristi responsabili dico: risponderete di ogni goccia di sangue versato e di ogni attività o proprietà distrutta», ha affermato. «Ve la faremo pagare. Questo attacco non rimarrà impunito».