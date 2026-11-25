(Agenzia Vista) Verona, 25 novembre 2026 "La fiducia sospinge la partecipazione e i Comuni ne sono espressione, e possono anche esserne propulsori, come ha ricordato il sindaco Tommasi. La coesione e l'integrazione passano dalle comunità locali". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla 43esima assemblea nazionale dell'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, alla Fiera di Verona. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev