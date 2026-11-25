Allerta alimentare, richiamati due lotti di formaggio venduti da Iperal per rischio Salmonella: marca, scadenze e cosa fare
Nuova allerta alimentare segnalata dal ministero della Salute, che ha disposto il richiamo precauzionale di due lotti di formaggio venduti nei punti vendita Iperal con il marchio «Più Bassi Sempre». Il provvedimento, legato al rischio microbiologico per la possibile presenza di Salmonella spp., riguarda il formaggio della Latteria Villapinta Iemoli confezionato in vaschette da circa 300 grammi.
I lotti interessati
Per verificare se il prodotto acquistato rientra nel ritiro, i consumatori devono controllare esclusivamente due riferimenti: il lotto 616217, con data di scadenza fissata al 2 dicembre 2026, e il lotto 616318, con scadenza 3 dicembre 2026. A titolo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto appartenente ai lotti indicati, nemmeno se la confezione dovesse risultare ancora integra, invitando i clienti a riportare le vaschette direttamente al punto vendita d’acquisto.
(Foto di Mike Houser su Unsplash)