Ogni martedì, almeno fino a fine anno, il 28enne Federico Filippini propone nel suo ristorante "Narciso" di Pesaro un menù fisso che copre solo i costi di materie prime e personale: «Tutti devono potersi concedere un momento di svago con i propri cari»

Un menù completo, comprensivo di antipasto, primo, secondo e bevanda, al prezzo fisso di 15 euro per tutti. Una sera a settimana, il martedì, almeno fino alla fine dell’anno. Così Federico Filippini, 28 anni, titolare del ristorante “Narciso” di Pesaro, nelle Marche, sfida il carovita, offrendo a chiunque la possibilità di concedersi una cena fuori a prezzo calmierato.

Cena completa a 15 euro una volta a settimana: l’iniziativa contro il carovita

Come ha raccontato al Resto del Carlino: «Il carovita, a cui negli ultimi mesi si è aggiunto il caro bollette, pesa ogni giorno sui bilanci delle famiglie. Quando i conti non tornano, la cena fuori è una delle prime spese a cui si rinuncia». Ma, secondo il ristoratore marchigiano, «non è giusto: tutti devono potersi concedere un momento di svago con i propri cari». Da qui l’idea: «Mi è sembrato doveroso rinunciare a qualcosa per rendere una serata al ristorante alla portata di tutti».

Nessun guadagno per il ristorante

Il prezzo del menù fisso coprirà infatti soltanto i costi vivi, senza alcun guadagno per il locale: «Copriamo solo le spese delle materie prime e del personale, e lì ci fermiamo. È una scelta mia, personale. Ce la possiamo permettere perché ci crediamo e la rifarei domani», ha spiegato. Nonostante il prezzo ridotto, qualità e abbondanza restano le stesse degli altri giorni: «I piatti sono gli stessi degli altri giorni e le porzioni pure. Cambia il prezzo, non il resto: non avrebbe alcun senso offrire a chi ha già dovuto rinunciare a tanto una cena di serie B».

Fino a quando durerà l’iniziativa

L’iniziativa proseguirà per tutto dicembre: «Potevo farla partire un mese fa e interromperla adesso, ma non è il guadagno che mi interessa: voglio dare a tutti la possibilità di cenare fuori, soprattutto sotto le feste, quando magari la gente rinuncia per le difficoltà economiche. Continuerò sicuramente fino a fine dicembre, poi vedremo», ha concluso.