La mossa della Regione a statuto speciale che ha deciso di concedere un aiuto per chiunque viva stabilmente nel proprio territorio. Come funziona l'incentivo dalle fonti rinnovabili

La Valle d’Aosta vara un aiuto per ridurre il costo dell’elettricità a tutti i residenti, qualunque sia la loro condizione economica. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge con 23 voti favorevoli e dieci astensioni. Il testo arriva dalla maggioranza formata da autonomisti e Forza Italia, ed è stato depositato da Pierluigi Marquis, esponente azzurro e relatore, insieme a Josette Borre e Loredana Petey dell’Union Valdôtaine e a Marco Viérin del Centro autonomista.

Quanto vale il contributo e come si calcola

Il provvedimento, intitolato «Intervento agevolativo a sostegno della transizione energetica e per vivere la montagna», mette in campo un investimento di oltre 20 milioni di euro stimato per il 2026 e il 2027. Il contributo si calcola sui consumi annui ammissibili e può arrivare al massimo a 450 euro l’anno. Si va da 6 centesimi per chilowattora, fino a 2.500 chilowattora annui, per le forniture non interamente certificate come rinnovabili, a 10 centesimi, fino a 4.500 chilowattora annui, per quelle certificate al 100% da fonti rinnovabili e con una potenza impegnata pari o superiore a 6 chilowatt.

Le reazioni di maggioranza e opposizione

In aula Marquis ha legato la misura alla produzione idroelettrica della regione autonoma: «Trasformiamo la risorsa naturale per eccellenza del nostro territorio, l’acqua, in un vantaggio diretto, tangibile e universale per chi sceglie ogni giorno di vivere e presidiare la montagna». Critica la capogruppo di Avs, Chiara Minelli: «Il contributo generalizzato non tiene conto delle diverse condizioni economiche delle famiglie», ha osservato, definendo l’iniziativa «un’operazione di consenso». Il presidente della Regione, Aurelio Marguerettaz dell’Union Valdôtaine, la considera invece «uno strumento di redistribuzione», e ha aggiunto: «Siamo consapevoli che ci sono ampi spazi di miglioramento e ci impegniamo a farlo».