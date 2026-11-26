Ieri Autostrade aveva installato una panchina rossa sul tratto per ricordarla

Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l’A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell’A1 a Barberino del Mugello (Firenze). Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso.

Si è dato fuoco

L’uomo, di nazionalità italiana, avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe dato fuoco a sua volta e si sarebbe gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l’allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell’uomo. A seguito dell’accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso.

L’omicidio di Lorena Isceri

Lorena Isceri, 45 anni, è stata vittima di un femminicidio-suicidio il 3 settembre 2026 sull’autostrada A1 a Barberino del Mugello (Firenze), uccisa dall’ex compagno Federico Vella, che si è poi suicidato. Vella ha aggredito Lorena, l’ha caricata in auto e l’ha gettata dal viadotto dell’A1 prima di lanciarsi nel vuoto. L’autopsia ha evidenziato che la donna era ancora viva prima del lancio. La coppia si era conosciuta a Firenze nell’ottobre 2024 e la relazione si era interrotta ad aprile dopo un tradimento di lui. Ieri 25 novembre Autostrade per l’Italia aveva installato proprio sul tratto una panchina rossa per ricordarla in accordo con l’associazione intitolata alla vittima.