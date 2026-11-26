Prima della giudice era stato colpito il centrocampista del Lecce, Lassana Coulibaly, e poi un'anziana che si è vista sparire gioielli per un valore di 200mila euro. La scoperta shock della magistrata una volta tornata alla sua villa nel Salento

È un’ex giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce l’ultima vittima dei ladri di ville e masserie nel Salento. L’assalto nel pomeriggio, approfittando del fatto che la villa della magistrata si trova in una zona sostanzialmente isolata. Come riporta Francesco Oliva su la Repubblica, la donna presta attualmente servizio come consigliere nell’Area Civile della Corte di Appello del capoluogo salentino. La sua abitazione sorge nelle campagne tra Cavallino e il rione Castromediano, alla periferia di Lecce, e conferma la preferenza dei ladri per obiettivi appartati.

Come hanno agito i ladri nella villa

Per entrare, i malviventi sono passati dal retro, il lato meno esposto perché non si affaccia sulla strada. Hanno poi strappato il registratore Dvr collegato all’impianto di videosorveglianza e frugato nelle varie stanze alla ricerca di oggetti di valore, riuscendo a trovarne, prima di fuggire immediatamente. La magistrata si è accorta del furto pochi minuti dopo, una volta rincasata e trovando evidenti segni che dalla villa fossero passati i ladri. Così ha chiesto l’intervento di carabinieri, polizia e vigilanti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione, mentre sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

Furti nelle ville a Lecce, l’ipotesi di una banda

Nelle ultime settimane sono stati numerosi i furti nella zona. Tra questi ci sono quello in casa di Lassana Coulibaly, centrocampista del Lecce, con un bottino di 60.000 euro, e quello nella villa di una 64enne, dove sono stati portati via gioielli e preziosi per 200.000 euro. Secondo quanto scrive il quotidiano, gli investigatori sono sempre più convinti che tra il capoluogo e i paesi vicini agisca una banda di ladri professionisti, specializzati nei colpi in villa. Nelle prossime ore l’emergenza potrebbe inoltre finire al centro di un tavolo per l’ordine e la sicurezza in Prefettura.