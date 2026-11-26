La compagnia irlandese aumenta di fatto la pressione su chi dovrà decidere se pagare o meno per decidere dove sedersi. Perché si rischia di scoprire solo poco prima del decollo se sarà un viaggio lato corridoio o finestrino

Un messaggio, inviato tre ore prima del decollo, che comunica il posto in cui ci si potrà sedere. Cambiano le regole per l’assegnazione casuale e gratuita del posto sui voli Ryanair. Se prima i passeggeri scoprivano dove sedersi già al momento del check-in online, che apre 24 ore prima del volo, ora dovranno aspettare fin quasi alla partenza. Chi non paga il supplemento per scegliere il posto, infatti, riceverà la comunicazione tre o quattro ore prima del decollo. La compagnia ha introdotto la novità a fine ottobre, in concomitanza con il passaggio all’orario invernale, in vigore fino a fine marzo. Di fatto, quindi, la misura separa il momento del check-in da quello in cui si scopre il posto assegnato. La nuova procedura dovrebbe valere anche per i voli da e per l’Italia, anche se al momento le pagine italiane del Centro assistenza non risultano ancora aggiornate.

L’obiettivo: rendere i posti a pagamento disponibili più a lungo

Secondo la compagnia, l’obiettivo è rispondere alle richieste di alcuni passeggeri che, durante l’estate, si sarebbero lamentati di aver trovato già occupato, perché assegnato gratuitamente ad altri, il posto che avrebbero voluto acquistare. Rinviando l’assegnazione casuale, i posti a pagamento resterebbero disponibili più a lungo.

La misura potrebbe accrescere la pressione sui passeggeri al momento del check-in

D’altra parte, la novità potrebbe aumentare la pressione sui passeggeri. Chi teme di ricevere a ridosso della partenza un posto sgradito, con poco tempo a disposizione per cambiarlo, potrebbe essere spinto ad acquistarne uno già al momento del check-in, per non dover fare i conti con l’incognita in un secondo momento.

Acquistare un posto al momento del check-in: i costi

Il costo del posto varia a seconda di quale si sceglie: si va dai 3 euro dei posti standard ai 18 di quelli nelle prime file, mentre per i posti con più spazio si pagano 12,50 euro. Se invece il posto si sceglie dopo la prenotazione, i prezzi possono salire fino ad un massimo di 42,40 euro per quelli nelle prime file.