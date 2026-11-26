(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2026 "Intorno alle 14 di oggi alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane, tra cui una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. C'è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura del question time al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev