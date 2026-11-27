L'allerta del ministero della Salute è stata inserita anche nel sistema europeo Rasff. Il minore ricoverato al Gaslini dopo aver mangiato un dolce preparato con «In-vece dell'uovo» di Aquafaba. L'avvertimento sul rischio di tosse, orticaria, vomito e difficoltà respiratorie per i soggetti allergici all'uovo

Una grave reazione allergica in un minore ha fatto partire l’allerta del ministero della Salute per Aquafaba In-Vece, un sostitutivo vegano dell’uovo in polvere, a base di ceci disidratati. Proprio nel sostituto dell’uovo sarebbero state trovate proteine di uovo. La segnalazione è arrivata dall’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il minore è ricoverato. il paziente, con un’allergia accertata a quelle proteine, aveva avuto la reazione dopo aver mangiato dolci preparati con il prodotto.

Quali sono i lotti di Aquafaba da non consumare

I lotti interessati sono due: L 501, con termine minimo di conservazione 02/2027, e 2025121301, con termine 12/2027. Il prodotto, preparato in Cina e venduto in buste da 200 grammi, è indicato in confezione come senza glutine e riporta la dicitura «Sostitutivo dell’albume nelle ricette dolci e salate». La raccomandazione per chi è allergico all’uovo è di non consumare le confezioni appartenenti a questi lotti. Chi ne fosse in possesso può restituirle al punto vendita o al rivenditore online presso cui le ha acquistate.

Cosa hanno scoperto i NAS e le analisi di laboratorio?

Dopo la segnalazione del Gaslini, ricorda Il fatto alimentare, sono intervenuti i Carabinieri del NAS di Genova, che hanno avviato gli accertamenti presso i distributori. I militari hanno sequestrato le confezioni rinvenute e prelevato campioni, sottoposti poi al campionamento ufficiale per la ricerca dell’allergene. Le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza di proteine dell’uovo non dichiarate in etichetta.

Cosa dice la notifica RASFF sull’Aquafaba

Il caso è finito anche nel RASFF, il sistema di allerta rapido europeo per alimenti e mangimi, con la notifica 2026.10317 presentata dall’Italia nei giorni scorsi. La scheda, che identifica il prodotto genericamente come ceci disidratati di origine cinese, classifica il rischio come serio e riporta una persona coinvolta, con tosse, orticaria, vomito e difficoltà respiratoria.

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