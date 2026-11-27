Il corpo di Vito De Palma, 46 anni, è stato trovato sul tetto di uno dei box, che si trovano nel cortile interno del palazzo in cui abitava. L'ipotesi di un gesto avventato per tentare di rientrare nell'appartamento da un balcone

Quando si sarebbe reso conto di essere rimasto senza chiavi di casa, Vito De Palma avrebbe tentato di sfruttare il passaggio strettissimo di un cornicione interno per raggiungere il suo balcone. Durante la manovra, l’avvocato di 46 anni avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sporto lungo un cornicione per provare a rientrare nel suo appartamento passando lungo la parte interna del palazzo, nel tentativo di arrivare al suo balcone. Ma è caduto dal sesto piano.

Dove è stato trovato il corpo dell’avvocato

Il complesso residenziale in cui De Palma abitava si trova in centro, tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro. Come ricostruisce Repubblica Bari, il corpo è stato ritrovato sul tetto dei garage, all’interno del cortile, nell’area riservata ai box auto. Dopo l’allarme sono arrivati il personale del 118, gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre agli specialisti della Scientifica e il magistrato di turno. Per il 46enne, caduto con estrema violenza, ogni soccorso è stato inutile.

Cosa dicono le indagini sulla morte a Lecce

Al momento gli inquirenti tendono a escludere l’omicidio, e la pista principale sembrerebbe quella di una caduta accidentale. Gli accertamenti restano comunque aperti per chiarire la dinamica e ricostruire gli ultimi istanti di vita del legale. De Palma era molto conosciuto e stimato a Lecce: la notizia ha provocato dolore e sconcerto in città e si è diffusa rapidamente negli ambienti giudiziari e professionali del capoluogo salentino.