Il pilota della Ducati ha deciso smettere a 33 anni, dopo aver vinto il suo decimo titolo mondiale. Si chiude così una carriera incredibile: la rivalità con Valentino Rossi superato solo nella conta dei titoli

Marc Marquez lascia la MotoGp e il Gran Premio di Valencia, ultima prova della stagione, sarà la sua gara d’addio. Il pilota spagnolo della Ducati, 33 anni, lo ha annunciato a sorpresa in diretta tv, pochi istanti prima di scendere in pista per il primo turno di prove libere. La decisione arriva a pochi giorni dalla conquista del decimo titolo mondiale, l’ottavo nella categoria maggiore. Nell’intervista rilasciata subito dopo quel successo il campione era stato evasivo, senza cancellare del tutto i dubbi emersi nel finale di campionato.

La carriera di Márquez: i duelli con Rossi e i dieci titoli mondiali

Dieci titoli mondiali, otto nella classe regina. Marquez lascia la MotoGP dopo aver segnato un’epoca, tra sorpassi impossibili, cadute e rivalità che hanno diviso gli appassionati. Campione del mondo in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012, lo spagnolo debutta in MotoGP nel 2013 con la Honda e conquista subito il titolo, diventando il più giovane iridato della classe regina. Si ripete nel 2014, vincendo le prime dieci gare della stagione.

Ma a rendere indimenticabile la sua carriera sono anche i duelli in pista. A Laguna Seca, nel 2013, supera Valentino Rossi al Cavatappi, proprio dove cinque anni prima il Dottore aveva beffato Casey Stoner. È l’inizio di una rivalità destinata a esplodere nel 2015: prima i contatti in Argentina e ad Assen, poi lo scontro di Sepang, con la caduta di Márquez e la penalizzazione di Rossi, costretto a partire dall’ultima posizione nell’ultima gara a Valencia. Il Mondiale finirà nelle mani di Jorge Lorenzo e i rapporti tra i due non torneranno più quelli di prima.

Negli anni successivi Márquez ingaggia battaglie memorabili anche con Andrea Dovizioso, soprattutto nel 2017, prima di dominare fino al 2019. Poi la frattura al braccio destro nel 2020, le operazioni, i problemi fisici e gli anni lontano dal vertice. La rinascita arriva con il passaggio alla Ducati del team Gresini nel 2024, seguito dall’approdo nella squadra ufficiale e dai titoli del 2025 e del 2026. L’ultimo, conquistato in Portogallo, gli permette di superare Rossi per numero di Mondiali complessivi e di eguagliare Giacomo Agostini con otto titoli nella classe regina.

Una rivalità che non sembra essersi esaurita. Lunedì scorso, all’indomani della conquista del decimo titolo mondiale, Márquez ha raccontato di non aver ricevuto alcun messaggio dal Dottore: «Le congratulazioni non sono arrivate e non me le aspetto».

Cosa ha detto Márquez nel messaggio di addio

Per comunicare la sua scelta, Márquez ha preferito non parlare e si è affidato a una serie di cartelli mostrati alle telecamere, una trovata che TNT Sports Bikes, su X, ha accostato a un messaggio in stile Love Actually. Il pilota ha rimandato le spiegazioni, ha ringraziato chi ha condiviso il suo percorso e ha chiarito: «Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGp». Poi ha rivendicato di aver fatto la storia insieme a loro. Il Corriere riporta un altro passaggio, «spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io», e il gesto del cuore con le mani rivolto a chi lo seguiva da casa.

Le reazioni in Ducati e le condizioni di Bagnaia

All’annuncio sono seguiti la commozione di Márquez e della squadra, gli abbracci e lo stupore del pubblico, avvisato dallo speaker, con volti increduli e tifosi in lacrime sulle tribune. Ai box aveva gli occhi lucidi anche Gigi Dall’Igna, responsabile delle corse Ducati, che secondo Lorenzi era sicuramente già al corrente della decisione, ma non è riuscito a trattenersi. Le ragioni restano da approfondire, anche se per il giornalista le sofferenze fisiche affrontate dallo spagnolo, pure in questa stagione, potrebbero offrire una motivazione comprensibile. Per la casa di Borgo Panigale è un momento carico di emozioni: nelle ore precedenti aveva salutato Pecco Bagnaia con un video in cui gli uomini del team lo ringraziavano. A differenza del compagno di squadra, Bagnaia non disputerà l’ultima gara con la Ducati: i medici l’hanno sconsigliata per un ematoma alla testa non ancora riassorbito, conseguenza della brutta caduta in Qatar. È comunque arrivato in Spagna con la speranza di provare la nuova Aprilia nel test in programma dopo il weekend.