Il provvedimento del questore dopo la lite al centro islamico della cittadina laziale

Simone Carabella ha ricevuto un foglio di via con divieto di ritorno dal comune di Civitavecchia per un anno. Il questore della provincia di Roma ha adottato la sanzione nei confronti dell’influencer perché nello scorso ottobre si è presentato in un centro di preghiera islamico nel comune. Per poi assumere «atteggiamenti di scherno e provocatori nei confronti dei fedeli presenti, consumando prodotti alimentari di derivazione suina e determinando l’interruzione del momento di raccoglimento religioso».

Carabella

Prima di andarsene, secondo il comunicato della questura, avrebbe anche minacciato di tornare nei giorni successivi. Per poi pubblicare sui social network le immagini del blitz. E mettendo anche la faccia di un maiale sopra uno dei fedeli che protestavano per il suo atteggiamento. Secondo la Digos ci sono anche altri episodi verificatisi nella provincia di Roma al vaglio.

Immagine di copertina da: Civonline su Fb