(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2026 "C'è stato un attacco di droni, probabilmente iraniani, in Kuwait, che ha colpito una base dove c'erano due tecnici italiani che lavoravano a un'antenna radar. È stata colpita quell'antenna e purtroppo sono morti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti dell'attacco avvenuto oggi intorno alle 14. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev