Si è dileguato con solo gli indumenti intimi. E aveva il braccialetto elettronico

È caccia all’uomo nelle campagne del Veneto orientale per catturare Ervis Murra, 37 anni, nato in Albania il 29 aprile 1989. Il ricercato è riuscito a dileguarsi al freddo con addosso soltanto gli indumenti intimi durante il blitz della polizia scattato il 27 novembre nell’estrema provincia veneziana, un’operazione culminata in una sparatoria con un arresto e una vittima. Gli agenti erano intervenuti in un casolare nella frazione San Pietro a Cavarzere, nella città metropolitana di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di origine albanese, uno dei destinatari della misura di custodia cautelare, è stato raggiunto da un colpo di pistola. La polizia, arrivata dalla Campania per eseguire gli arresti, è riuscita a fermare una seconda persona mentre Murra si sarebbe dato alla fuga.

Volto già ben noto alle forze dell’ordine italiane e albanesi, Murra ha alle spalle una lunga scia di condanne e precedenti per furti, rapine armate, estorsioni e ricettazione, oltre a una latitanza che lo ha portato dal Mezzogiorno fino al Nord-Est.

L’evasione e la fuga da Napoli verso il Nord

Già in passato Murra era riuscito a sottrarsi ai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico. L’ultimo episodio prima del blitz veneto risale al giugno 2025: intercettato durante un controllo in corso Vittorio Emanuele a Napoli — mentre era ricercato già da tre anni per scontare una condanna definitiva a sette anni di reclusione per rapina — il 37enne era riuscito a divincolarsi dopo una colluttazione con gli agenti, dandosi alla macchia. Secondo gli inquirenti, la sua risalita verso il Nord Italia sarebbe iniziata proprio in quella fase.

Le condanne internazionali e i colpi tra Umbria e Campania

Il fascicolo giudiziario di Murra attraversa oltre quindici anni di cronaca nera, dai primi anni Dieci del Duemila fino a oggi. Era stato catturato in Albania, nel 2020, nell’area di Dibër in esecuzione di un mandato di ricerca internazionale. Su di lui pendeva una condanna a cinque anni emessa nel settembre 2017 dalla Corte d’Appello di Perugia per associazione finalizzata alle rapine armate, estorsioni e ricettazione, reati commessi in concorso con un connazionale. Uno degli episodi più violenti attribuitigli, riporta il Corriere, risale alla notte del 7 ottobre 2014, a Perugia. Alle 3 del mattino, i proprietari di un’abitazione — in cui dormiva anche un bambino di 10 anni — furono svegliati da una torcia puntata in pieno volto e minacciati con una pistola al grido: «Bastardo di un italiano, apri la cassaforte». La banda fuggì verso Caserta con denaro, gioielli e due auto di lusso (una Bmw e un’Audi). Il successivo 12 dicembre Murra venne rintracciato nel Casertano, dove era già destinatario di un’ordinanza cautelare in carcere per un altro furto in abitazione.

Tra il 2013 e 2018 in Campania il 37enne aveva accumulato ulteriori procedimenti, tra cui una violazione degli arresti domiciliari, un arresto nel 2016 a Mondragone per una serie di raid ai danni di aziende agricole e allevamenti della provincia, e un processo nel 2018 a Santa Maria Capua Vetere per una tentata rapina a un distributore di benzina di Villa Literno avvenuta nel 2013.