Ma il legale di Veruska D'Angelo, ferma ora per 70 giorni secondo il provvedimento disciplinare, minimizza: «Sono solo rilievi marginali». Cantelmi, consulente tecnico di Trevallion e Birmingham: «Dovrà emergere ancora molto»

Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta «famiglia del bosco» di Palmoli: l’assistente sociale che ha seguito il caso, Veruska D’Angelo, è stata sospesa per 70 giorni. Il provvedimento disciplinare ha immediatamente riacceso il confronto tra la difesa della professionista e i legali e i consulenti della coppia anglo-australiana composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

La difesa dell’assistente sociale: «Solo rilievi marginali»

A ridimensionare la portata della sanzione interviene Luca Bauccio, avvocato di Veruska D’Angelo, definendo le contestazioni «solo rilievi marginali». Secondo il legale, i tre addebiti disciplinari mossi alla sua assistita «non scalfiscono la legittimità e la correttezza dell’intervento sul caso». Due contestazioni hanno natura puramente formale e riguardano un’irregolarità nell’apposizione della firma su alcune relazioni e la mancata azione nei confronti di un giornalista. Il terzo rilievo — l’unico direttamente attinente al rapporto con la famiglia — riguarda l’articolo 53 del codice deontologico: pur riconoscendo che l’operatrice ha agito correttamente e senza condotte discriminatorie, il collegio le contesta di non aver chiesto al proprio datore di lavoro di essere sollevata dall’incarico dopo la rottura del rapporto fiduciario e le critiche espresse pubblicamente dai genitori sui media.

La replica della famiglia: «Informazioni non oggettive al Tribunale»

Di tutt’altro avviso l’avvocato della famiglia, Simone Pillon, che parla invece di «numerose violazioni del codice deontologico». Per il legale, la sospensione conferma «nel peggiore dei modi, che le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell’Aquila non siano state sempre oggettive e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi». Pillon auspica infine un cambio di passo e una maggiore apertura da parte degli operatori verso i genitori, finora trattati come se fossero sul banco degli imputati.

Sulla stessa linea si esprime lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente tecnico di Trevallion e Birmingham. Pur manifestando «solidarietà sincera alla D’Angelo», il perito respinge al mittente le accuse di ostilità mosse nei confronti di Catherine Birmingham e annuncia ulteriori sviluppi: «Dovrà emergere ancora molto: questa vicenda è stata dominata dalla inadeguatezza degli interventi e dalle gravi incompetenze».