La relatrice speciale Onu per i territori palestinesi pubblica le foto in aereo dopo il fermo all'ingresso in Costa Rica: «Grazie a chi mi è stato vicino»

Francesca Albanese ha lasciato il Costa Rica, Paese in cui non ha mai potuto fare ingresso dopo essere stata fermata al momento dell’arrivo – giovedì pomeriggio – all’aeroporto Juan Santamarià. «Grazie al popolo del Costa Rica, all’Università, alla sala costituzionale, a Víctor Madrigal-Borloz, all’ambasciata d’Italia in Costa Rica e a tutte le persone che mi hanno aiutato e espresso la loro solidarietà dai quattro angoli del mondo in questi giorni difficili. La denuncia del genocidio continua», ha scritto la stessa Albanese su Instagram, postando una foto di sé pronta alla ripartenza in aereo. «Tornerò, lo prometto, quando il Costa Rica tornerà ad essere libero», ha aggiunto su X condividendo un’altra immagine. Anche la Farnesina ha confermato la notizia, facendo sapere che Francesca Albanese è ora diretta in Messico. «L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico ha informato tempestivamente le autorità messicane al fine di facilitare ogni operazione d’ingresso della connazionale nel paese», fa sapere la diplomazia italiana, come a mettere le mani avanti rispetto a ogni possibile ulteriore inciampo in altri Paesi dell’area.

Cos’è successo in aeroporto in Costa Rica

Parlando col Fatto Quotidiano, Francesca Albanese aveva lamentato di essere stata fermata all’arrivo in aeroporto praticamente senza un perché. Dopo lo stop, sarebbe stata portata al gate di Air France perché prendesse il primo volo per Parigi. Lei si è opposta con tutte le forze, racconta, fino a che gli agenti e funzionari chiamati a respingerla avrebbero ammesso: «Ci spiace, ma non è una decisione nostra». E allora di chi? «L’ex presidente Rodrigo Chaves è un mini-Trump», ricorda lei. Solo dieci ore dopo il governo avrebbe prodotto quella strana accusa di allerta internazionale sul suo conto per «legami con atti terroristici». Alla fine la relatrice speciale Onu è rimasta nel limbo in aeroporto per un giorno e mezzo. Dice che non le hanno chiesto se volesse acqua e cibo, e che le hanno detto che per dormire poteva avvalersi di una cella. A darle manforte, racconta, sarebbe stata invece la diplomazia italiana: «Mi ha chiamata tre volte l’ambasciatrice italiana, Elena Sgarbi, gentilissima». Quanto al dottorato honoris causa che le doveva conferire l’università, il papiro lo ha ritirato per lei la sua assistente, che è potuta entrare, mentre lei si è collegata alla cerimonia dall’aeroporto.