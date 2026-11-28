La moto dello spagnolo è stata avvolta da una densa coltre di fumo. Ritardato il via della mini gara

Inizia con un imprevisto la gara sprint di Valencia. A pochi secondi dal via, la moto di Marc Marquez è andata a fuoco e lo spagnolo è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia sulla griglia di partenza, dove partiva dalla prima fila. Come mostrano le immagini tv, la moto di Marquez è stata avvolta da una densa coltre di fumo. Il via della mini gara è stato ritardato.

Per lo spagnolo un doppio long lap penalty

Dopo l’incidente prima del via, Marquez farà il warm up lap dalla pit lane prima del via della sprint a Valencia e poi partirà dalla seconda casella. Lo spagnolo dovrà scontare un doppio long lap penalty, come deciso dallo Stewards Panel che ha penalizzato il campione del mondo della Ducati per aver abbandonato la griglia mentre la sua moto stava andando a fuoco.

Il ritiro di Marquez

Proprio ieri, venerdì 27 novembre, lo spagnolo aveva annunciato il suo ritiro dalla MotoGp. A 33 anni, Marquez ha conquistato dieci titoli mondiali, di cui otto nella classe regina. L’annuncio era arrivato a sorpresa durante le prove libere del Gran Premio di Valencia, quando il pilota aveva mostrato alle telecamere alcuni cartelli con un messaggio di ringraziamento e la conferma del suo addio: «Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp. Abbiamo fatto la storia».