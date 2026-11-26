Quella caduta in Val di Fassa aveva già impressionato tifosi e appassionati. La campionessa azzurra se l'è rivista davanti agli occhi all'improvviso, mentre Bruno Vespa la intervistava a Cinque minuti, su Rai1.

Federica Brignone non si aspettava di dover guardare le immagini del suo infortunio. Una scena che già a suo tempo aveva spaventato tifosi e appassionati, e che lei non è ancora pronta a guardare fino in fondo. Perciò, durante l’intervista con Bruno Vespa a Cinque minuti, su Rai1, la campionessa azzurra ha reagito d’istinto. Brignone ripercorrendo le tappe della sua vita sugli sci e raccontando le emozioni più recenti, quando sullo schermo è comparsa la violentissima caduta nello slalom gigante dei Campionati Italiani Assoluti, in Val di Fassa. Con grande spontaneità, Brignone ha dimenticato di trovarsi davanti alle telecamere, ha subito girato il volto e si è concentrata su altro. Poi ha spiegato il motivo: «Scusate, ma io non sono pronta per rivedere il mio incidente».

Dove sarà l’addio di Brignone allo sci

Il ritiro dalle competizioni, ha chiarito la sciatrice nell’intervista, «è stata una decisione non presa sul momento, ma un po’ maturata nel tempo in base alla mia condizione di salute, della mia gamba. Questo mi ha aiutato a prendere la decisione. È quella giusta, soprattutto per me e per la mia salute». Resta da stabilire dove avverrà il saluto in pista: «L’ultima a Crans-Montana? Non ho ancora deciso, in realtà bisogna vedere cosa sarà fattibile. La mia idea è di farlo in Italia o a Crans-Montana, sicuramente sono tappe a cui sono molto legata, dove ho vissuto delle emozioni grandi e dove mi piacerebbe salutare questo mondo nel migliore dei modi».

L’azzurra non sarà in lizza per il risultato, ma vuole comunque esserci: «Mi sarebbe piaciuto salutare tutti in gara. Chiaramente sarò non competitiva questa volta, però voglio salutare dal vivo tutte le persone perché ci tengo a farlo così e per cui il mio sogno è questo. Adesso vedremo cosa sarà possibile, però è un bel sogno sicuramente».