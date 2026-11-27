Il direttore di gara Jordy Alemán ha colpito al volto Cristian Martínez, facendolo cadere a terra. La protesta dei giocatori, l'intervento della polizia e il rischio di una lunga squalifica

Un pugno in pieno volto al portiere, sferrato non da un avversario ma dall’arbitro. È finita così la finale di ritorno della Coppa di Bolivia tra Real Potosí e Always Ready. Al triplice fischio, dopo lo 0-0 che ha consegnato il trofeo agli ospiti, già vittoriosi per 3-1 all’andata, i giocatori di casa hanno circondato il direttore di gara Jordy Alemán per contestare alcune sue decisioni. Tra proteste e spintoni, l’arbitro ha colpito il portiere argentino Cristian Martínez, facendolo cadere a terra.

La scena, ripresa dalle telecamere, ha scatenato la reazione dei compagni di squadra. «Che colpisca più forte», avrebbe risposto il portiere, mentre gli arbitri lasciavano il campo scortati dalla polizia. Alemán rischia ora una squalifica da uno a tre anni. Martínez, invece, ha annunciato che non presenterà denunce né intraprenderà azioni legali contro di lui.