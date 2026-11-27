Dopo la vittoria iniziale di Musetti su Mensik e il ko di Cobolli contro Lehecka, gli azzurri conquistano l'ultimo atto del torneo imponendosi in rimonta al tie-break del terzo set (3-6, 6-1, 7-6) davanti al pubblico di Bologna

L’Italia è in finale di Coppa Davis. Davanti a un palazzetto di Bologna infuocato, gli azzurri superano la Repubblica Ceca per 2-1 al termine di una semifinale al cardiopalma, decisa soltanto al tie-break del terzo set dello scontro di doppio. A firmare il punto decisivo è stata la coppia composta da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, brava a ribaltare Jiri Lehecka — sceso nuovamente in campo nonostante le fatiche dei tre set appena disputati in singolare — e Tomas Machac con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6. Dopo aver ceduto il primo parziale ai cechi, il duo italiano ha cambiato marcia dominando il secondo set e imponendosi poi allo sprint nel tie-break della frazione finale, completando una rimonta che vale l’accesso all’ultimo atto della competizione. Una sfida che si era aperta sotto i migliori auspici con il successo di Musetti su Jakub Mensik (6-3, 6-4), prima che lo stesso Lehecka ristabilisse la parità superando Flavio Cobolli in tre set (2-6, 6-1, 3-6) e rimandasse ogni verdetto al doppio.

Musetti fa due su due

Una prestazione perfetta quella di Musetti che ha offerto una buona prova al servizio con il 71% di ace, ma soprattutto ha sempre dominato gli scambi, costringendo Mensik a sbagliare. L’azzurro, dopo un inizio complicato ha vinto sempre i punti decisivi: lo ha fatto nelle sei palle break annullate, ma anche nelle due convertite, sempre nei momenti decisivi del set. Una prestazione tra le migliori stagionali per Musetti, che a fine gara ha esultato con tutta la squadra, facendo esplodere di gioia il palazzetto di Bologna.

La sconfitta di Flavio

Per Flavio, invece, è stato tutto più complicato. Un primo set nettamente a favore di Lehecka che dopo la prima palla break conquistata al romano ha passeggiato sulle ali di chi sembrava non poter mai sbagliare, portandosi sul 1-3. A niente è valso il 2-3, il ceco gli ruba un’altra palla break e vince il primo set per 2-6. Qui arriva la reazione di Cobolli che domina il secondo set, non lasciando a Lehecka neanche un attimo di respiro, chiudendo per 1-6. Ma è nel terzo set che Lehecka mette tra sè e il romano una distanza siderale. Cobolli sembra uscito dal match, subisce le palle lunghe del ceco e perde il match 3-6, il secondo in questa Coppa Davis dopo quello con la Corea del Sud.