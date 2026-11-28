Le foto falsa dei leader mondiali con il nastro adesivo sui loro telefoni
Circola un collage di sei leader con del nastro sulla fotocamera dei telefonini. Tra i ritratti troviamo, in ordine orario, Putin, Trump, Xi, Macron, Netanyahu ed Erdogan. Non si tratta di una foto reale, ma di un’immagine generata con l’IA, soprattutto per la presenza del watermark che identifica i contenuti realizzati OpenAI.
I colleghi di Lead Stories ha individuato la possibile origine, un post su X dell’account @defense_civil25, dell’11 novembre 2026.
Perché il collage non è una fotografia dei leader
Il riscontro più forte è la presenza del watermark di OpenAI, che certifica il contenuto come generato dagli strumenti della propria intelligenza artificiale.
Le singole fotografie dei leader non sono presenti online, mentre è noto il nastro usato effettivamente da Netanyahu.
Per quanto riguarda Macron, è possibile riscontrare alcune fotografie che lo ritraggono mentre telefona. In una foto dell’AFP pubblicata da Sud Ouest il 26 marzo 2025, il suo telefono non presenta alcun nastro.
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