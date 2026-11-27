La cantante è stata effettivamente frustata 74 volte a Qom il 23 novembre per essersi esibita senza velo, ma lo scatto delle lesioni circola online da oltre dieci anni ed è estraneo al caso

Circola sui social la cantante iraniana Parastoo Ahmadi viene associata all’immagine di una donna che apparentemente espone la schiena cosparsa di lesioni simili a quelle che lascerebbero delle frustate. Il 23 novembre, infatti, la cantante è stata frustata 74 volte a Qom, insieme a quattro membri del suo team, per un concerto tenuto l’11 dicembre 2024, in diretta su YouTube, in cui si è esibita senza velo. Avevamo già trattato i tentativi da parte di canali iraniani di sminuire le ragioni della sentenza.

Il caso

Le condivisioni in oggetto riportano il seguente accostamento fotografico e la seguente didascalia, senza precisare la fonte della seconda immagine: «L’Iran non ascolta appelli e richiami. Le 74 frustate a Parastoo Ahmadi per aver cantato senza velo. Ancora una volta quello iraniano si dimostra un regime violento e brutale».

La foto circola almeno dal 2015

L’immagine viene attribuita – più o meno implicitamente – da diversi anni ad altre donne che hanno dovuto subire questa barbarie. Troviamo alcuni esempi qui, qui e qui. Con una ricerca inversa è possibile risalire alla prima versione ancora online, risalente al 2015, in formato integrale, dove si vedono anche i glutei scoperti. Al momento non conosciamo il contesto originale:

Conclusioni

Sebbene la notizia delle 74 frustate inflitte a Parastoo Ahmadi il 23 novembre a Qom sia confermata, la fotografia della schiena ferita accostata al suo volto non la riguarda. Lo scatto circola in rete almeno dal 2015 ed è stato utilizzato nel tempo per illustrare vicende diverse: la sua associazione alla cantante iraniana è quindi fuori contesto.

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