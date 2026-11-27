La narrazione circola con la foto di quattro fiale non collegabili ai vaccini

Circola una grafica, con la firma del Dr. Michelangelo Martucci, con la quale si sostiene la presenza nei vaccini anti Covid di Pfizer e Moderna quattro parassiti «mortali». Non c’è alcuna prova che quegli organismi siano nei vaccini, né studi né risultati di laboratorio validati. In realtà, questa narrazione nasce nel 2021 da due persone che, rispondendo a dei colleghi fact-checker, avevano ammesso di non possedere alcuna prova a riguardo.

L’immagine proviene da un post, pubblicato il 21 settembre 2026, del canale Telegram “Cure Naturali” del Dr. Martucci, che rimanda a un link Rumble dello Stew Peters Show.

Perché la storia dei parassiti nei vaccini non ha riscontri

Le tesi sui parassiti nei vaccini sono state rilanciate dallo Stew Peters Show nell’ottobre 2021, con i video di Carrie Madej e Franc Zalewski. Secondo la verifica dei colleghi di Health Feedback, Zalewski ha risposto di avere bisogno di un laboratorio e di ritenere possibile una forma di vita aliena, senza portare prove. Madej non ha risposto.

Di fatto, la grafica firmata con il nome del Dr. Martucci non cita nessuno studio, referto o analisi di laboratorio. Storie simili erano già state smentite nel 2021 da PolitiFact, riportando il parere di una parassitologa della Mayo Clinic su una foto analoga, ricordando che l’elenco ufficiale degli ingredienti dei CDC statunitensi non include parassiti. Open aveva già verificato una storia simile nel luglio 2024.

Quella delle fiale con i parassiti resta dunque una leggenda priva di riscontri, ripetuta nel tempo senza alcuna prova a sostegno.

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