Le immagini sono state diffuse dallo steso centro scolastico, mostrando una lezione con gli studenti del terzo corso

Circola un video di ragazzi in mimetica che si esercitano con lacci emostatici e armi come prova che l’Ucraina starebbe preparando «ragazzi di appena 14 anni» per le linee del fronte. In realtà, il video mostra una lezione in un liceo militare ucraino. A diffondere inizialmente le immagini, il 4 novembre, è stato proprio il centro giovanile di Lutsk, che parla di una lezione con gli studenti del terzo corso.

Cosa mostra davvero il video del liceo militare di Lutsk

Il post, scritto in ucraino, descrive lezioni pratiche con gli studenti del Liceo militare della Volinia, intitolato agli Eroi della Centuria Celeste. Il programma comprendeva il lavoro con i lacci emostatici, le nozioni di base sul maneggio delle armi e la preparazione dei caricatori, nell’ambito della materia Difesa dell’Ucraina. Le foto del post mostrano la stessa sala del video, con le pareti blu e il pavimento rosa, e i ragazzi chinati sul braccio come nel filmato.

Come spiegato in un caso simile, queste scene mostrano degli studenti di un liceo militare, non dei giovanissimi arruolati per essere mandati al fronte.

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