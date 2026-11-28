I magistrati romani smentiscono l'indiscrezione secondo cui gli accertamenti del RIS avrebbero attribuito all'ex agente Sisde Claudio Martufi la voce di «Mario». Sul fronte della scomparsa di Mirella Gregori, la sorella Maria Antonietta chiede invece alla Procura e alla Commissione parlamentare d'inchiesta un sopralluogo nel locale sotterraneo mai perquisito dell'ex Bar Italia di via Nomentana, al centro di testimonianze contrastanti.

Nella serata di venerdì 27 novembre, la Procura di Roma è intervenuta con una nota ufficiale per smentire l’indiscrezione — diffusa da una fonte della trasmissione Chi l’ha visto? — secondo cui gli accertamenti fonici del RIS dei Carabinieri avrebbero identificato nell’ex agente del Sisde Claudio Martufi la voce di «Mario», uno dei telefonisti anonimi che contattarono la famiglia Orlandi nei giorni successivi al 22 giugno 1983. I magistrati hanno precisato che l’identificazione dell’ex funzionario dei servizi (già coinvolto all’epoca nelle indagini insieme ai colleghi Giulio Gangi e Gianfranco Gramendola) «non è conforme alle risultanze acquisite nel corso delle indagini, fino allo stato attuale».

L’istanza per il bar di via Nomentana sul caso Gregori

Intanto sul fronte della scomparsa di Mirella Gregori — avvenuta il 7 maggio 1983, un mese e mezzo prima di quella di Emanuela — si registra invece un’iniziativa formale da parte dei familiari. Durante l’audizione di giovedì 26 novembre davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta, la sorella maggiore Maria Antonietta Gregori ha annunciato di aver presentato un’istanza alla Procura di Roma chiedendo il sostegno dell’organismo bicamerale su due punti: l’ispezione dei locali dell’ex Bar Italia (al civico 81 di via Nomentana, oggi tavola calda bio), dove la quindicenne fu vista per l’ultima volta e un confronto fonico tra la voce del telefonista dell’epoca e quella di John, il segretario dell’avvocato Gennaro Egidio.

Il mistero del sotterraneo e le versioni contrastanti

La richiesta di sopralluogo nasce da un’inchiesta giornalistica pubblicata dal Corriere.it lo scorso 3 settembre, che aveva rivelato l’esistenza di un locale sotterraneo mai censito né perquisito all’interno del bar all’epoca gestito dai genitori di Sonia De Vito, la migliore amica di Mirella. L’attenzione degli inquirenti si concentra sulle incongruenze emerse nelle ricostruzioni di quel pomeriggio: prima di far perdere le proprie tracce intorno alle 15, Mirella si era chiusa in bagno con l’amica per circa un quarto d’ora. Da quel momento le testimonianze divergono: secondo Sonia De Vito, la ragazza uscì dal locale dirigendosi a sinistra verso Villa Torlonia, mentre per l’allora barista, Giuseppe Calì, svoltò a destra verso Porta Pia. Resta quindi aperto l’interrogativo su quale sia la versione attendibile e se la giovane sia effettivamente uscita dall’esercizio commerciale.