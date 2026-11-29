Nonostante avesse tolto la mozzarella dal piatto, la ragazza ha accusato una grave crisi allergica una volta rientrata a casa. Inutile la somministrazione di cortisone da parte della madre e la corsa in ambulanza verso la clinica Villa dei Fiori

Una serata in pizzeria tra coetanee si è trasformata in tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli, dove Michelle Valentino, 14 anni, è morta a causa di uno shock anafilattico. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, la giovane aveva ordinato una pizza con la mozzarella, avendo però avuto l’accortezza di rimuovere il latticino prima di consumarla. Nonostante questa precauzione, la reazione allergica si è manifestata poco dopo il rientro nella sua abitazione di Acerra, dove la quattordicenne ha iniziato ad accusare i primi malesseri.

La madre le ha immediatamente somministrato del cortisone, ma nel giro di pochi minuti il quadro clinico è precipitato. I genitori hanno subito allertato il 118: caricata a bordo di un’ambulanza in condizioni già disperate, la ragazza è stata trasportata d’urgenza verso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, ma all’arrivo nel presidio sanitario era ormai priva di vita.

Il precedente di Casoria

La scomparsa di Michelle Valentino riapre una ferita analoga nel Napoletano, riportando alla memoria la morte del quindicenne Adriano D’Orso, deceduto a Casoria pochi minuti dopo aver consumato un gelato al melone. Anche in quel caso la crisi fatale fu innescata da una grave allergia alle proteine del latte, rilevate in tracce all’interno dell’impasto acquistato in una gelateria del posto.

(in copertina foto di Oksana Demenko su Unsplash)