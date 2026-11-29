L'intervento del segretario generale dell'Anm Rocco Maruotti sull'indagine per depistaggio a carico dell'ex capo della polizia

«È una vicenda che purtroppo, non per la prima volta nella storia di questo Paese, vede apparentemente su due fronti opposti due uffici giudiziari diversi: non è così. Ognuno indaga e procede in base alle proprie competenze territoriali e funzionali. Questo bisogna averlo chiaro». Lo ha detto il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, rispondendo a margine del congresso dell’Anm su eventuali conflitti tra procure nell’inchiesta sui depistaggi della strage di via D’Amelio e sul suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. «Non c’è uno scontro tra istituzioni, tanto meno tra singoli magistrati o tra singoli uffici. Ogni ufficio procede in base alle proprie competenze. Il processo non è un fiume che scorre. Puoi raccogliere quello che arriva con un secchio d’acqua all’improvviso. È qualcosa che deve consolidarsi e maturare, quindi diamo tempo a chi fa questo lavoro molto difficile».

L’amarezza di De Gennaro e la previsione di Gratteri

De Gennaro, ex capo della polizia ma in precedenza braccio destro di Giovanni Falcone a Palermo, era indagato come noto dai pm di Caltanissetta con l’accusa di depistaggio attorno alle indagini per la strage di via D’Amelio. «Se hai una coscienza mi avrai sulla coscienza», scrive De Gennaro nel suo testamento morale all’indirizzo del procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca. Sollecitato sulla questione, il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri ha detto: «Non rispondo e non parlo mai di indagini in corso, questa è un qualcosa che sentiremo e leggeremo ancora per mesi».