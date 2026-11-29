Originario di Narni, ha scelto di cancellarsi dall'Albo dell'Ordine di Terni dopo 10 anni di attività, per intraprendere il percorso della vita religiosa: «Quel minimo di nostalgia umana ci sarà, è normale, perché l'avvocatura mi ha dato tanto»

Dopo dieci anni trascorsi tra aule di tribunale e fascicoli legali, ha deciso di appendere la toga al chiodo per intraprendere il cammino della vita religiosa. È la storia di Riccardo Ciampi, 39 anni, originario di Narni, che lo scorso 20 ottobre ha ufficialmente formalizzato la propria cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli avvocati di Terni, come riportato da La Nazione Umbria.

Il nuovo percorso a Roma tra preghiera e studio

Oggi il trentanovenne si trova nella Capitale presso l’istituto religioso dei «Servi del Cuore Immacolato di Maria», dove ha avviato il periodo di approfondimento vocazionale. «Ora sono a Roma in un istituto religioso dove sto approfondendo la vocazione alla vita spirituale», ha raccontato all’ANSA. «Conduco una vita di preghiera, studio e riflessione. Per ora sta andando tutto bene e sono molto felice. La vita di un religioso è fatta di preghiera, apostolato e diffusione del Vangelo».

Il passaggio dalla professione forense alla dimensione conventuale è avvenuto a fine ottobre, «con una piccola contemporaneità fra le ultime udienze in tribunale e la frequentazione dell’Istituto». Alla domanda se la professione forense gli mancherà, Ciampi risponde con serenità: «Da un lato direi di no, sto bene così. Poi quel minimo di nostalgia umana ci sarà, è normale, perché l’avvocatura mi ha dato tanto».

Le radici della vocazione: il viaggio a Medjugorje del 2011

La decisione maturata nelle ultime settimane rappresenta il punto d’arrivo di un cammino spirituale iniziato quindici anni fa. «Un viaggio a Medjugorje» nel 2011, ricorda l’ex legale, «ha rappresentato la prima importante esperienza. Da lì ho deciso di condurre una vita nel segno della fede, seppure come laico. Negli ultimi tempi l’esigenza di una maggiore pienezza nella vita di fede e nel rapporto con Dio è diventata più forte. E tutto è stato coerente con questo sentire».

(Foto di repertorio Marek Studzinski su Unsplash)