Nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la 60enne malata e indigente rischia di restare senza tutela legale nella causa sull'eredità del padre. La figlia Giulia racconta a Open la vicenda che va avanti dal 2020

«C’è un diritto costituzionale della difesa per gli indigenti che di fatto, però, è difficilissimo far mettere in atto». A parlare a Open è Giulia M., 33 anni, figlia e procuratrice generale di Patrizia R., una donna di 60 anni residente a Torino che da oltre cinque anni è coinvolta in una complessa causa civile ereditaria. Nonostante un decreto del 2022 abbia formalmente riconosciuto a Patrizia l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per via delle sue condizioni di grave indigenza e malattia, la donna si trova oggi priva di un difensore a ridosso di una scadenza processuale decisiva, fissata per il 15 dicembre. Per cercare un legale disposto ad assisterla, la figlia ha avviato una ricerca estenuante, contattando oltre 250 avvocati e studi professionali, anche fuori dalla Regione. Il risultato, tuttavia, è stato un muro fatto di silenzi, dinieghi e, in diversi casi, richieste economiche che la famiglia contesta come illegittime: «Ho passato un anno di telefonate interminabili, ho dovuto anche rinunciare al lavoro e a curarmi per stare dietro a questa controversia».

La storia di Patrizia R. e del fratello Massimo R.

Per comprendere l’urgenza della difesa bisogna riavvolgere il nastro della storia familiare, finita al centro di un procedimento al Tribunale di Torino. Patrizia R. e il fratello Massimo R. sono i figli nati dal primo matrimonio di Beppino R., un imprenditore ferrarese trasferitosi nel capoluogo piemontese che aveva costruito un’attività redditizia nel settore dell’arredamento anche grazie all’apporto economico della prima moglie, Iolanda B., morta tragicamente nel 1971 quando Patrizia aveva appena cinque anni. Cresciuta in collegio e poi costretta dal padre, uomo descritto come violento, ad abbandonare gli studi per lavorare nel mobilificio di famiglia senza regolare assunzione (anche fino al nono mese di gravidanza), Patrizia ha vissuto per decenni in condizioni di forte disparità rispetto alla seconda moglie del padre, Maria L., e alle tre figlie di quest’ultima.

La contesa sull’eredità

Alla morte dell’imprenditore, avvenuta nel marzo 2020 durante la prima fase della pandemia, l’intero patrimonio, composto da oltre venti unità immobiliari tra Torino, l’Alta Langa e la Sardegna, oltre a quote societarie, è rimasto nelle mani della seconda moglie. Ai due figli di primo letto non è stato destinato nulla. Oggi Patrizia, gravemente malata, vive in un bilocale fatiscente privo di acqua calda e gas, sopravvivendo grazie ai pacchi alimentari della San Vincenzo. Nel 2021 il fratello Massimo ha avviato la causa per rivendicare la quota di legittima, ma Patrizia, inizialmente impossibilitata a costituirsi per la gravità delle sue condizioni di salute, ha ottenuto la rimessione in termini solo nel giugno 2024. Proprio quando avrebbe potuto finalmente far valere i propri diritti in aula, però, è iniziato il calvario legato alla rappresentanza legale.

Il paradosso del gratuito patrocinio: «Pagano poco, servono fondi spese»

Dopo la rinuncia dei primi legali – l’ultimo ha dismesso il mandato proprio nel mezzo della delicata fase delle memorie istruttorie, lasciando la donna scoperta – la figlia della donna, Giulia M., ha setacciato gli elenchi ufficiali degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio. La risposta ricevuta dalla maggior parte dei professionisti è stata negativa: c’è chi ha lamentato la mole eccessiva dei documenti da studiare, chi la complessità del contenzioso e chi la mancanza di tempo.

Ma ciò che la famiglia denuncia con maggiore forza sono le pretese economiche avanzate da alcuni studi nonostante fossero stati avvisati fin dal primo contatto che la cliente era ammessa al patrocinio statale, regime che vieta espressamente al difensore di chiedere compensi al proprio assistito. «Ciò che mi sono sentita dire è: “Il gratuito patrocinio paga poco, ho bisogno di un fondo spese di 20.000 euro”», racconta Giulia M. a Open. In un caso, racconta la donna, le è stato chiesto di firmare una scrittura privata al buio affinché lei e il fratello facessero da garanti personali nel caso in cui, a causa vinta, la controparte non avesse saldato le spese o la madre avesse perso il beneficio statale: «Sembra quasi che mia madre da un momento all’altro possa uscire dalla sua situazione di indigenza e che lo Stato non paghi».

Parcelle per colloqui e procure contestate

Le anomalie segnalate riguardano anche i primi incontri conoscitivi. «Continuano a chiedere soldi per primi incontri», spiega Giulia M., raccontando di aver dovuto saldare una fattura da 90 euro più accessori per un colloquio a Torino al termine del quale lo studio si è dichiarato incompatibile, senza aver fornito alcuna consulenza utile. In un altro episodio, un legale contattato fuori regione le avrebbe inviato una procura da sottoscrivere in cui si dichiarava di aver già visionato e approvato un preventivo mai trasmesso. Al rifiuto di firmare quel documento, lo studio ha presentato una richiesta di pagamento di circa 4.000 euro per presunte attività stragiudiziali di studio del fascicolo. Nel frattempo, per affrontare le perizie immobiliari sul patrimonio conteso, i figli hanno già dovuto contrarre un finanziamento da oltre 30.000 euro per pagare i consulenti tecnici di parte. «Io ho 33 anni ed è una cifra con cui avrei fatto il mutuo di una casa», sottolinea Giulia M.

Il timore di ritorsioni legali

Ma di fronte a richieste giudicate illegittime, perché non opporsi e rifiutare il pagamento? Giulia M. spiega che la famiglia si trova stretta tra l’incudine dell’urgenza e il martello dei cavilli formali. Da un lato, gli studi legali aggirano il divieto del gratuito patrocinio inquadrando le prestazioni nella fatturazione come “attività stragiudiziale” o semplici consulenze preliminari escluse dalla copertura statale: «Io non sono nella posizione di ricordare la deontologia a un avvocato, e loro furbescamente la fanno passare come attività stragiudiziale nella fatturazione». Dall’altro lato, c’è la paura concreta di aprire nuovi fronti giudiziari e subire ritorsioni economiche, come l’emissione di decreti ingiuntivi o azioni di prelievo forzoso direttamente contro i figli, che agiscono come procuratori generali della madre, mentre si è già schiacciati da un contenzioso logorante.

«Già abbiamo un carico esponenziale su questa causa: se mi metto a litigare con gli avvocati non ne esco più. Io sono una persona onesta e non voglio avere altri problemi», confessa Giulia M. a Open. In un’occasione, racconta, ha accettato di pagare proprio perché spinta dalla disperazione di trovare un difensore prima delle scadenze, arrivando persino a chiedere che la fattura fosse intestata a lei per conto della madre nella speranza di poterla poi inserire nella nota spese processuali. E quando invece ha deciso di opporsi formalmente alla richiesta da 4.000 euro, citando per iscritto gli articoli di legge e minacciando una segnalazione all’Ordine, la reazione è stata immediata: «Mi ha minacciato dicendo che voleva chiedere i soldi a me personalmente. Mi hanno tenuto per due settimane in un botta e risposta continuo. Sono arrivata a un punto in cui sono altamente stufa».

L’appello prima della scadenza del 15 dicembre

Nemmeno i ripetuti contatti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino hanno finora sbloccato l’impasse. Intanto il calendario processuale corre: il 15 dicembre scadono i termini per il deposito di note scritte al giudice e, senza un legale costituito (chi volesse può scrivere a: unadifesaperpatrizia@libero.it), Patrizia R. rischia preclusioni irreversibili che potrebbero comprometterne definitivamente le ragioni in giudizio, spingendola di fatto ad accettare una proposta di divisione giudicata fortemente penalizzante.

«Non chiediamo un trattamento privilegiato, ma solo che mia madre possa far esaminare le proprie ragioni da un giudice con un professionista serio e leale», conclude Giulia M. «Io e mio fratello abbiamo cercato di supplire con le nostre energie, ma quante persone anziane, malate o economicamente fragili si trovano nella stessa situazione senza figli che possano scrivere centinaia di email? Un diritto che esiste soltanto sulla carta, ma che non può essere esercitato nella realtà, finisce per rimanere privo di tutela».