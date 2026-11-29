A distanza di un anno, il Tribunale per i Minorenni di Bari ha respinto l'istanza della Procura dichiarando il «non luogo a provvedere»: decisive le ottime pagelle liceali dei due fratelli e il loro ascolto diretto in udienza

Accusato di aver strumentalizzato i propri figli adolescenti come «scudo» per opporsi allo sgombero della vecchia abitazione, si era visto recapitare una richiesta di affidamento dei ragazzi ai servizi sociali. A distanza di un anno dall’avvio del procedimento, però, per un padre barese è arrivato il lieto fine: il Tribunale per i Minorenni di Bari ha respinto l’istanza della Procura dichiarando il «non luogo a provvedere» e stabilendo che i due fratelli resteranno a vivere con lui. Il caso è riportato oggi su La Repubblica.

L’inchiesta partita nell’agosto 2025 e il verdetto dei giudici

La vicenda giudiziaria era iniziata nell’agosto del 2025, quando la Procura per i Minorenni aveva chiesto l’intervento dei servizi sociali contestando al genitore presunte carenze educative, condizioni abitative inadeguate legate a una procedura esecutiva immobiliare e, appunto, l’uso strumentale dei figli per ritardare il rilascio dell’immobile. Una vera e propria «doccia fredda» per l’uomo, assistito dall’avvocata Romina Centrone.

Al termine dell’istruttoria, tuttavia, i giudici minorili hanno smontato l’impianto accusatorio, mettendo nero su bianco che «non emergono condizioni di trascuratezza o abbandono; deficit educativi attuali; incapacità genitoriale persistente; situazioni di pericolo concreto per l’integrità psicofisica dei minori». Al contrario, si legge nel provvedimento, l’indagine «ha evidenziato una genitorialità che, pur attraversando una fase complessa, ha dimostrato capacità di recupero e riorganizzazione funzionale».

Decisive le pagelle scolastiche e l’ascolto dei due adolescenti in aula

A orientare la decisione del collegio hanno contribuito in modo determinante gli ottimi rendimenti scolastici dei due fratelli — un ragazzo e una ragazza iscritti al liceo — e la documentazione relativa alle loro attività extrascolastiche, che hanno restituito l’immagine di due adolescenti sereni e sensibili nonostante le difficoltà logistiche attraversate dalla famiglia.

Secondo la legale Romina Centrone, l’elemento decisivo è stato però l’ascolto diretto dei minori in udienza: «Il Tribunale dei minori di Bari è stato garantista ma ha saputo ascoltare. Si sono trovati di fronte un papà che si è messo a nudo e, nonostante le difficoltà, ha dimostrato di aver lavorato e di impegnarsi tutti i giorni per la serenità dei propri figli». Un quadro confermato anche dalle successive relazioni degli assistenti sociali e dagli accertamenti domiciliari, secondo cui «il nucleo appare stabilmente ricomposto attorno alla figura paterna, che ha dimostrato una capacità concreta di riorganizzazione del contesto domestico, garantendo ai figli un ambiente non solo materialmente idoneo, ma anche emotivamente strutturato e sufficientemente contenitivo».

(Foto di Saúl Bucio su Unsplash)