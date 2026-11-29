Il misfatto nel pomeriggio di sabato a Marina di Montemarciano: la donna di 39 anni fermata in quasi flagranza di reato per tentato omicidio

Una donna di 39 anni ha tentato di strangolare la figlioletta di 8 anni con una cordicella di caucciù nella cameretta della piccina, mentre il padre le attendeva di sotto in auto per andare al cinema. È accaduto ieri, intorno alle 18 a Marina di Montemarciano (Ancona), come anticipato dal Corriere Adriatico: la donna, in stato di choc, ha poi confessato, pronunciando frasi sconclusionate come «ce l’hanno con me»; è stata arrestata dai carabinieri in quasi flagranza per tentato omicidio e trasferita in carcere a Pesaro. La bimba è ricoverata all’ospedale pediatrico Salesi in gravissime condizioni: la prognosi è riservata. Gli accertamenti saranno in particolare eseguiti per capire se la piccina abbia avuto o meno una sofferenza dovuta a mancanza prolungata d’ossigeno prima che il papà la liberasse.

La crisi della madre e il tentato omicidio

Secondo le prime informazioni, è stato il padre della bimba a trovare in cameretta la piccina, priva di sensi e cianotica, e la moglie accanto in stato di choc, quasi assente. L’uomo era sceso poco prima di sotto e le attendeva in auto per andare al cinema a Senigallia. Si è preoccupato perché stavano tardando ed è risalito: trovatosi davanti la scena raccapricciante, ha tagliato la collanina in caucciù con i ciondolini che era intorno al collo della figlia e l’ha liberata, poi ha avvertito il 118 per i soccorsi. I sanitari hanno allertato i carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Senigallia, del Reparto operativo di Ancona e della scientifica. In seguito la 39enne, impiegata di banca, è stata sentita dagli inquirenti e dal pubblico ministero di Ancona Andrea Laurino, e ha confessato, in evidente stato di choc. Negli ultimi tempi la donna, che probabilmente viveva un disagio psicologico a causa di tragedie familiari vissute nella propria adolescenza, si sarebbe anche licenziata proprio per un malessere personale perché si sentiva incompresa. In ogni caso non avrebbe avuto altre condotte che potevano far prevedere un’azione del genere e, all’apparenza, la vita famigliare era tranquilla.